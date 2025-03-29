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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

استعدادا للعيد.. محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بمجمع المواقف البري

اللواء محب حبشي يلتقي عددًا من المواطنين ويوجه بتكثيف الاستعدادات خلال عيد الفطر
اللواء محب حبشي يلتقي عددًا من المواطنين ويوجه بتكثيف الاستعدادات خلال عيد الفطر
محمد الغزاوى

 قام اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم، بجولة تفقدية داخل مجمع المواقف البري، لمتابعة سير العمل وضمان تيسير حركة المواطنين قبل العيد.

ووجه المحافظ خلال الجولة بتكثيف الجهود لتحقيق انسيابية الحركة داخل المجمع، والتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المقررة، ومنع أي محاولات لاستغلال المواطنين خلال فترة العيد. كما شدد على ضرورة الالتزام بالإجراءات التنظيمية، وتوفير سبل الراحة للركاب لضمان تجربة تنقل آمنة ومريحة.

وشدد اللواء محب حبشي على رفع درجة الاستعداد بالمواقف الرئيسية والتنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل حركة التنقل، مشيرًا إلى جاهزية المجمع لاستيعاب الأعداد المتزايدة من المسافرين خلال هذه الفترة. مشددًا على استمرار المتابعة لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين خلال العيد.

اللواء محب حبشي يلتقي عددًا من المواطنين ويوجه بتكثيف الاستعدادات خلال عيد الفطر

وخلال الجولة، التقى المحافظ بعدد من المواطنين المتواجدين بالموقف، واستمع إلى آرائهم ومقترحاتهم حول مستوى الخدمات المقدمة، مؤكدًا أن المحافظة تبذل جهودًا كبيرة لتوفير وسائل نقل آمنة ومريحة للمواطنين، وخاصة خلال فترات الأعياد والمناسبات التي تشهد كثافة مرورية عالية.

بورسعيد مجمع المواقف محافظ بورسعيد الميناء البرى محافظة بورسعيد

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