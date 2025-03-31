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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بورسعيد يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك

اللواء محب حبشي يكرم عددًا من أسر “شهداء الجيش والشرطة”
اللواء محب حبشي يكرم عددًا من أسر “شهداء الجيش والشرطة”
محمد الغزاوى

استقبل اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم، عددًا من القيادات التنفيذية والشعبية والدينية، إلى جانب ممثلي الأحزاب والشباب، الذين حرصوا على تقديم التهنئة للمحافظ بمناسبة عيد الفطر المبارك، وذلك خلال احتفالية كبرى أقيمت بقاعة السفيرة فايزة أبو النجا بديوان عام المحافظة.

وشهدت الاحتفالية حضور الدكتور عمرو عثمان، نائب المحافظ، والأنبا تادرس، مطران بورسعيد، واللواء عمرو فكري السكرتير العام المساعد، والعميد مظهر الهيبان المستشار العسكري، والدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، والنائب عادل اللمعي عضو مجلس الشيوخ، والنائب حسن عمار عضو مجلس النواب، والدكتورة أمل عصفور عضو مجلس النواب، والأستاذ عمرو الشافعي ممثل حزب الشعب الجمهوري، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية وأبناء المحافظة وأسر شهداء الشرطة والجيش.

اللواء محب حبشي يكرم عددًا من أسر “شهداء الجيش والشرطة”

وتضمنت فعاليات الاحتفال عروضًا فنية متميزة قدمتها فرقة “الأنامل الصغيرة” بقيادة الدكتور راجي المقدم، حيث قدم الأطفال فقرات غنائية واستعراضية متنوعة أضفت أجواء من البهجة والسعادة على الحضور، الذين أشادوا بأداء الفرقة وأعربوا عن إعجابهم بمهارات الأطفال.

وخلال كلمته، أعرب محافظ بورسعيد عن سعادته بمشاركة أبناء المحافظة هذه المناسبة المباركة، مؤكدًا أن عيد الفطر يمثل فرصة لتعزيز الروابط الاجتماعية ونشر قيم التسامح والمحبة. كما قدم المحافظ التهنئة للحاضرين، متمنيًا أن يعيد الله هذه المناسبة على مصر وشعبها بالخير واليمن والبركات.

وفي لفتة إنسانية تعكس تقدير الدولة لتضحيات أبنائها الأبرار، كرّم المحافظ عددًا من أسر شهداء الجيش والشرطة، تقديرًا لما قدمه ذويهم من بطولات عظيمة وتضحيات جسيمة في سبيل الوطن، مؤكدًا أن مصر لن تنسى أبناءها الأوفياء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الحفاظ على أمنها واستقرارها، مشيرًا إلى أن ذكراهم ستظل خالدة في وجدان المصريين جميعًا.

كما قام المحافظ بتكريم ممثلي جمعية الوسيم الخيرية، تقديرًا لدورهم الفاعل في العمل الخيري خلال شهر رمضان المبارك، وما قدموه من جهود لخدمة الأسر الأولى بالرعاية،مشيدًا بروح التكافل الاجتماعي التي تعكس قيم المجتمع المصري الأصيل.

وفي ختام الاحتفالية، حرص  المحافظ والقيادات التنفيذية على التقاط الصور التذكارية مع الحضور، وسط أجواء من الفرحة والاعتزاز بروح الوحدة الوطنية والتلاحم المجتمعي.

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