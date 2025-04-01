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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حبشي ينعى فقيد معلمي بورسعيد ويوفد السكرتير العام لتقديم واجب العزاء

فقيد معلمي بورسعيد
فقيد معلمي بورسعيد
محمد الغزاوى

نعى اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد فقيد معلمي بورسعيد محمد على على عثمان و الذي لقى مصرعه صباح اليوم برصاصات طائشة فى تبادل إطلاق نار لمجهولين . 

وأبدى اللواء محب حبشي حزنه الشديد على وفاة المغفور له محمد على عثمان برصاص غادر فى ثاني ايام عيد الفطر المبارك 

وأوفد محافظ بورسعيد اللواء عمرو فكرى السكرتير العام المساعد إلى مستشفي النصر حيث يقبع جثمان الفقيد تحت تصرف النيابة العامة 

والتقي السكرتير العام المساعد لمحافظة بورسعيد بأسرة الفقيد ووالده حيث نقل لهم تعازى محافظ بورسعيد كما قدم العزاء الي مجلس نقابة المعلمين برئاسة على الالفي و الذي تواجد بالمستشفي 

وشدد السكرتير العام المساعد اهتمام محافظ بورسعيد بالحادث ومتابعته للتحقيقات لحين ضبط الجناه مشدد أن الواقعة لن تمر مرور الكرام . 

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استيقظت محافظة بورسعيد ثاني ايام عيد الفطر المبارك على حادث مروع لقي خلاله رجل مصرعه بطلق ناري فى ظروف غامضة 

كان سكان منطقة الاسراء السكنية بحي الضواحي فى محافظة بورسعيد استيقظوا على أصوات طلقات رصاص بحوار الشهر العقارى المطور و الإدارة العامة لمرور بورسعيد الجديدة 

وعقب توقف صوت إطلاق النار عثر على رجل غارق فى دمائه بحوار صندوق القمامة الملاصق لمبني المرور 

تم إخطار اللواء تامر السمرى مدير أمن بورسعيد بالواقعة و الذي أمر بتشكيل فريق بحث تحت إشراف اللواء ضياء زامل مدير مباحث بورسعيد لسرعة ضبط الجناه و الوقوف على ملابسات الحادث 

وظلت التحريات الأولية أن مطاردة كانت بين سيارة و دراجة بخارية بالمنطقة يتبادل قائديها طلقات نار من أسلحة بحوزتهم أسفرت عن إصابة المواطن بطريق الخطاء 

تم نقل جثمان الضحية الي مستشفي النصر التابع لمنظومة التأمين الصحي الشامل حيث أودع مشرحة المستشفي تحت تصرف نيابة بورسعيد العامة 

وبالفحص تبين أن المجنى عليه يدعى على على عثمان و يعمل مدرس بمديرية التربية و التعليم فى بورسعيد 

وافادت زوجة المجنى عليه وهى فى حالة انهيار أن زوجها اعتاد فى أيام الإجازة النزول لإلقاء القمامة بالصندوق الذي لقي حتفه بجانبه و إحضار الإفطار للأسرة لكن هذه المرة نزل بلا عودة 

وتواصل الأجهزة الأمنية تحقيقاتها حول الواقعة وتفريغ كاميرات المراقبة لتحديد هوية الجناه . 

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