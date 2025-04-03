أودي RS3 موديل 2025 الجديدة.. مواصفات وأسعار 3 فئات

كشفت شركة أودي عن طرازها الجديد اودي RS3 موديل 2025، وتنتمي RS3 لفئة السيارات السيدان الفاخرة، وهي مشتقة من طراز أودي A3، وتظهر حاليا في جيلها الرابع الذي تم تقديمه عام 2020.

اودي RS3 موديل 2025

- مواصفات اودي RS3 موديل 2025 الخارجية

تمتلك سيارة اودي RS3 موديل 2025 مظهر أنيق بفضل احتوائها علي، شبكة أمامية أكبر مزودة بشعار أودي ثنائي الأبعاد الجديد الذي تم تقديمه لأول مرة في E-Tron GT، وبها أضواء نهارية LED محدثة تتغير بأربعة أنماط ديناميكية، وبها حزمة من ألياف الكربون التي تعزز الطابع الرياضي للسيارة من خلال لمسات أنيقة .

اودي RS3 موديل 2025

بالاضافة إلي ان سيارة اودي RS3 موديل 2025 الجديدة بها أيضا، عجلات جديدة بألوان متعددة محاطة بإطارات Pirelli P Zero R، وبها إطارات Pirelli Trofeo R، وبها بروز في الهيكل عند منطقة أقواس العجلات، وتم وضع شعار RS3 على أعمدة B، وتم تجديد المصابيح الخلفية، وبها جناح خلفي صغير في حزمة الكربون، وبها مشتت هواء محدث مع أضواء طولية في المنتصف، وبها مخارج عادم مزدوجة المظهر الرياضي .

اودي RS3 موديل 2025

- محرك اودي RS3 موديل 2025

تستمد سيارة اودي RS3 موديل 2025 قوتها من محرك 5 سلندر سعة 2500 سي سي تيربو، وبها قوة 400 حصان، وعزم دوران 500 نيوتن/متر، وبها نظام توزيع عزم جديد للإطارات الخلفية، لتحسين التحكم والثبات بشكل كبير، وبها نظام الدفع الرباعي Quattro .

اودي RS3 موديل 2025

ويوجد بـ سيارة اودي RS3 موديل 2025 وضع الانجراف الذي يعزز عزم الإطارات الخلفية لتحقيق انجرافات مثيرة، وتتسارع السيارة من 0 وصولا إلي 96 كم/ساعة في مدة 3.8 ثانية .

- مقصورة اودي RS3 موديل 2025 الداخلية

تحتوي سيارة اودي RS3 موديل 2025 الجديدة علي الكثير من المميزات من ضمنها، فرش مقاعد من الجلد الفاخر مع تطريزات رياضية، وبها عجلة قيادة بها أزرار جديدة، وبها إضاءة محيطة تمتد إلى ألواح الأبواب، واستبدلت أودي لمسات الكروم الفضية السابقة بألوان داكنة .

اودي RS3 موديل 2025

- أسعار اودي RS3 موديل 2025

الفئة الأولي من سيارة اودي RS3 موديل 2025 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 350 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة اودي RS3 موديل 2025 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 375 ألف ريال سعودي .

الفئة الثالثة من سيارة اودي RS3 موديل 2025 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 380 ألف ريال سعودي .