فرنسا: الرسوم الجمركية الأمريكية مجحفة وليس لها مبرر وستؤثر في صناعاتنا

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن الرسوم التي أعلن عنها ترامب مقلقة للغاية وتؤثر في مختلف قطاعات اقتصادنا.

وتابع ماكرون حسبما أفادت قناة القاهرة الأخبارية فى نبأ عاجل لها، أن الرسوم الجمركية الأمريكية مجحفة وليس لها مبرر وستؤثر في صناعاتنا.

الرسوم الجمركية الأمريكية

وأضاف الرئيس الفرنسى: بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية سيكون الشعب الأمريكي أكثر ضعفا وفقرا وتأثيرات الرسوم الأمريكية ستكون غير مسبوقة، لكن التأثير الأكبر سيكون على الاقتصاد الأمريكي.

وأوضح الرئيس الفرنسي أن تداعيات تعريفات ترامب الجمركية قد تدفع دولا في آسيا لزيادة صادراتها إلى أوروبا وسنرد بشكل موحد ومنظم عليها.