إصابة مصطفى شلبي بكسر في وجه القدم وغيابه عن الملاعب

أعلن أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق ، عن إصابة مصطفي شلبي.

وكتب حسن من خلال حسابه الشخصي فيس بوك : مصطفى شلبي يتعرض للإصابة بكسر في وجه القدم ويغيب من شهر إلى شهر ونصف عن الملاعب ".

واصل مصطفى شلبي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، البرنامج التأهيلي الموضوع له، على هامش المران الذي أقيم عصر اليوم الأربعاء على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقبلة في نصف نهائي كأس مصر.

وأدى شلبي مجموعة من التدريبات التأهيلية المتنوعة سواء باستخدام الكرة أو الأدوات المخصصة، تحت قيادة علاء رجب مخطط الأحمال بالفريق، ضمن البرنامج الموضوع له من قبل الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة، في ظل معاناة اللاعب من كدمة في الساق.