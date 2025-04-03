حمزة عبدالكريم يقود تشكيل منتخب مصر للناشئين أمام بوركينا فاسو

أعلن أحمد الكاس المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين تشكيلته لمواجهة نظيره بوركينا فاسو المقرر إقامتها بعد قليل ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 17 عاما التي تقام في المغرب خلال الفترة من 30 مارس وحتى 19 أبريل .



وجاء تشكيل منتخب مصر للناشئين كالتالي:



حراسة المرمى: ياسين حاتم.

الدفاع: عمر كمال – محمد البنداري – حمزة الدجوي – آدم محمد.

الوسط: أدهم فريد – عمر العدوي – بلال عطية – أنس رشدي - إبراهيم النجعاوي.

الهجوم: حمزة عبد الكريم.

وخسر منتخب مصر المباراة الأولى أمام جنوب أفريقيا بنتيجة 4-3.