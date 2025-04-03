سلوت: لا ننشغل بحسابات سرعة حسم الدوري الإنجليزي

أكد أرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، أن فريقه لا ينشغل بحسابات سرعة حسم لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، رغم توسيعه الفارق مجددًا إلى 12 نقطة مع أقرب ملاحقيه آرسنال.

وجاء تصريح سلوت عقب فوز ليفربول على إيفرتون بهدف دون رد في ملعب أنفيلد، بعد يوم واحد من نجاح آرسنال في تقليص الفارق مؤقتًا إلى 9 نقاط بفوزه 2-1 على فولهام.

ومع تبقي ثماني مباريات على نهاية الموسم، يستعد ليفربول لمواجهة فولهام يوم الأحد المقبل، في لقاء قد يكون حاسمًا في مشوار التتويج.

وحين سُئل سلوت في مؤتمر صحفي عن شعوره مع اقتراب اللقب وإمكانية حسمه سريعًا، قال: "لم نحسم التتويج بعد، ونظريًا لا يزال كل شيء ممكنًا".

وأضاف: "مرة أخرى، رأينا بالأمس مدى صعوبة الفوز بمباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز".

وأشاد بالمدير الفني لإيفرتون، قائلاً: "ديفيد مويس يستحق الكثير من الإشادة بسبب التنظيم الجيد لفريقه والطريقة التي جعل بها المباراة معقدة بالنسبة لنا. الفوز عليهم كان أمرًا مهمًا لأننا ندرك مدى صعوبة تحقيق ذلك".

وتابع: "كل مباراة متبقية ستكون بمثابة تحدٍّ، بدءًا من مواجهة فولهام، الذي يقدم موسمًا جيدًا".

وأشار سلوت إلى أن فريقه خاض 30 مباراة هذا الموسم، مؤكدًا: "ربما كان هناك 3 أو 4 مباريات فقط كانت نتيجتها محسومة مبكرًا، أما باقي المباريات فكانت تنافسية حتى الدقائق الأخيرة".

وختم حديثه بالإشارة إلى الفارق بين فريقه ومانشستر سيتي، الذي توج باللقب أربع مرات في المواسم الأخيرة، قائلاً: "السيتي غالبًا ما يحسم مبارياته مبكرًا بنتائج كبيرة، بينما نحن نعيش موسمًا مختلفًا تمامًا".