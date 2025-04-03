بين شيرر وهنري.. صلاح ينضم لقائمة ملوك الأهداف الحاسمة في الدوري الإنجليزي

يستمر النجم المصري محمد صلاح، نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، في كتابة تاريخه الذهبي مع كرة القدم العالمية، حيث دخل قائمة "ملوك الأهداف الحاسمة" في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، كما أصبح محط أنظار نادي ريال مدريد الإسباني لصفقة انتقال حر محتملة الصيف المقبل.

محمد صلاح في قائمة ملوك الأهداف الحاسمة بالبريميرليج

ووفقًا لشبكة "Planet Football" العالمية، احتل محمد صلاح المركز السادس في قائمة أفضل 10 لاعبين سجلوا أكبر عدد من الأهداف الحاسمة في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث سجل 55 هدفًا حاسمًا ساعدت فريقه في الفوز بالمباريات.

يعتبر صلاح اللاعب الوحيد ضمن القائمة الذي لا يزال يلعب في البريميرليج.

على عكس معظم اللاعبين في القائمة الذين لعبوا كمركزين مهاجمين، سجل صلاح جميع أهدافه وهو يلعب في مركز الجناح الأيمن.

و ساهم صلاح بشكل كبير في انتصارات ليفربول، حيث كانت نسبة كبيرة من أهدافه حاسمة في حسم المباريات.

ترتيب القائمة:

آلان شيرر (نيوكاسل/بلاكبيرن) – 68 هدفًا.

واين روني (مانشستر يونايتد) – 66 هدفًا.

فرانك لامبارد (تشيلسي) – 61 هدفًا.

هاري كين (توتنهام) – 61 هدفًا.

تييري هنري (أرسنال) – 59 هدفًا.

محمد صلاح (ليفربول) – 55 هدفًا.

سيرجيو أجويرو (مانشستر سيتي) – 48 هدفًا.

أندي كول (مانشستر يونايتد) – 46 هدفًا.

دوايت يورك (أستون فيلا/مانشستر يونايتد) – 45 هدفًا.

ريان جيجز (مانشستر يونايتد) – 42 هدفًا.

ريال مدريد يخطط لضم محمد صلاح

كشفت تقارير إعلامية إسبانية عن اهتمام ريال مدريد بالتعاقد مع محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصةً في حال رحيل فينيسيوس جونيور إلى الدوري السعودي.

يعتبر صلاح بديلًا مثاليًا لفينيسيوس في حال انتقاله، حيث يتمتع بخبرة كبيرة وأداء ثابت في البطولات الأوروبية.

في حال انتقال صلاح، سيشكل ريال مدريد ثلاثيًا هجوميًا مكونًا من:

كيليان مبابي (مهاجم صريح).

رودريجو (الجناح الأيسر).

محمد صلاح (الجناح الأيمن).

وينتهي عقد صلاح مع ليفربول في صيف 2025، مما يجعله فرصة مثالية لريال مدريد دون دفع رسوم انتقال.

يعتمد التعاقد على مستقبل فينيسيوس جونيور، حيث لا يزال البرازيلي لاعبًا أساسيًا في الفريق.

المنافسة من الأندية الأخرى، خاصةً في حال تقديم عروض مالية كبيرة من الدوري السعودي.