حريق هائل بمزرعة مواشي بقرية شبرا النملة بطنطا

تمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية منذ قليل من إخماد نيران حريق هائل بمزرعة مواشي اندلعت نيرانه بشكل مفاجئ إثر ماس كهربائي مفاجىء بعدما تم الدفع ب3 سيارات مطافىء مما أسفر عن نفوق 6 مواشي وخسائر أولية تصل إلي 500 الف جنيه .

تفاصيل الحريق



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول اندلاع حريق هائل بمدرسة مواشي بنطاق عزبة المحلاوي بنطاق قرية شبرا النملة بمركز طنطا .

جهود أمنية



كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث وتم الدفع بقوات الحماية المدنية مدعومة ب3 سيارات مطافىء لإخماد النيران.



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.