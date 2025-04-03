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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

موعد الإجازات الرسمية في 2025 .. أقربها عطلة شم النسيم 2025

موعد الإجازات الرسمية في 2025 .. أقربها عطلة شم النسيم 2025
موعد الإجازات الرسمية في 2025 .. أقربها عطلة شم النسيم 2025
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موعد إجازة شم النسيم 2025 يهم كثيرًا من المواطنين، كونها عطلة رسمية للعاملين بالجهات الحكومية وطلاب الجامعات والمدارس، وفرصة لتجمع العائلات والانطلاق إلى المتنزهات العامة والشواطئ وأماكن الخروج، بالإضافة إلى تناول البيض الملون والفسيخ والرنجة والسردين والملوحة، بوصفها عادات مصرية ضاربة في التاريخ.

موعد إجازة شم النسيم في مصر 2025

تحل إجازة شم النسيم 2025 يوم الاثنين الموافق 21 أبريل الجاري، حيث يأتي شم النسيم في فصل الربيع، ويعد أحد أقدم الأعياد المصرية منذ بداية التاريخ.

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موعد الإجازات الرسمية في 2025 .. أقربها عطلة شم النسيم 2025
موعد الإجازات الرسمية في 2025 .. أقربها عطلة شم النسيم 2025

ينتظر الكثيرون موعد شم النسيم بوصفه إجازة رسمية للموظفين وطلاب المدارس والعاملين بالهيئات الحكومة.

الإجازات الرسمية المتبقية لسنة 2025

كما يتساءل الكثيرون من المهتمين بالمناسبات الرسمية عن الاجازات الرسمية المتبقية في 2025، إذ يتبقى 10 إجازات رسمية خلال هذا العام، على أن تكون إجازة عيد شم النسيم أول الإجازات الرسمية بعد عيد الفطر المبارك.

يوم شم النسيم الاثنين الموافق 21/4/2025

عيد تحرير سيناء الجمعة الموافق 25/4/2025

عيد العمال الخميس الموافق 1/5/2025

وقفة عرفات فلكًيا الجمعة الموافق 6/6/2025

عيد الأَضحى فلكيًا السبت الموافق 7/6/2025

رأس السنة الهجرية الجمعة الموافق 27/6/2025

30 يونيو الاثنين الموافق 30/6/2025

ثورة 23 يوليو الأربعاء الموافق 23/7/2025

المولد النبوى الشريف السبت الموافق 6/9/2025

إجازة احتفال نصر أكتوبر الاثنين الموافق 6/10/2025

موعد الإجازات الرسمية في 2025 .. أقربها عطلة شم النسيم 2025
موعد الإجازات الرسمية في 2025 .. أقربها عطلة شم النسيم 2025

متى بدأ الاحتفال بعيد شم النسيم

شم النسيم هو من أعياد المصريين التقليدية، يتم الاحتفال به في اليوم التالي لعيد الفصح المسيحي، ويعود أصل الاحتفال بعيد شم النسيم إلى العصور الفرعونية في مصر القديمة.

يرتبط هذ العيد ببداية فصل الربيع، وكان يعرف في الأصل باسم «عيد شموش»، وهي كلمة مصرية قديم تعني تجدد الحياة، وكان المصريون القدماء يحتفلون بهذا اليوم مع انتهاء فصل الشتاء وبداية موسم الحصاد.

وارتبط عيد شم النسيم بتناول البيض الملون الذي يعبر عن رمز الحياة عند الفراعنة، والفسيخ «السمك المملح» بوصفه جزءًا من الاحتفال بهذا الموسم.

طرق الاحتفال بشم النسيم

يحتفل المواطنون بعيد شم النسيم بطرق عدة، تجمع بين التقاليد القديمة والعادات الشعبية الجديدة، وإليكم أبرز طرق الاحتفال بشم النسيم: 

يعد الخروج والتنزه في الهواء الطلق من أبرز مظاهر الاحتفال، إذ يتوجه المواطنون إلى الحدائق العامة، والمنتزهات، والمناطق الريفية للاستمتاع بأجواء الربيع.

وتقوم بعض الأسر بتسيير رحلات طويلة ونزهات للأماكن السياحية، كالأهرامات والمتحف المصري، وغيرها من المناطق الأثرية.

ويتشارك الأطفال والكبار في تلوين البيض وكتبة عبارات والرسم عليها، ويقوم الأشخاص بتبادل البيض الملون، بوصفه هدية رمزية أو استخدامه في الأنشطة الترفيهية.

موعد الإجازات الرسمية في 2025 .. أقربها عطلة شم النسيم 2025
موعد الإجازات الرسمية في 2025 .. أقربها عطلة شم النسيم 2025

ويجتمع الأصدقاء والعائلات في البيوت والمنتزهات والحدائق العامة، لتناول الأطعمة التقليدية، مثل (الفسيخ – الرنجة – السردين - البيض الملون – الملوحة - البصل الأخضر).

وينتظر المصريون عيد شمس النسيم لأنه يجمع بين البساطة والبهجة، ويستمتع الناس فيه بالطبيعة، وتناول الأطعمة التقليدية والتواصل الاجتماعي، ما يجعله يومًا مميزًا عند المصريين.

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