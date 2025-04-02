موعد إجازة شم النسيم 2025 يحظى باهتمام واسع على منصات البحث من قبل المواطنين انتظارًا لـ عيد شم النسيم أحد أقدم أعياد المصريين، حيث يحتفلون به منذ آلاف السنين في موسم الربيع سنويًّا،

موعد إجازة شم النسيم في مصر 2025

بحسب الحسابات الفلكية سيحل شم النسيم 2025 في مصر يوم الاثنين الموافق 21 أبريل الجاري، وبذلك تكون إجازة شم النسيم في ذات الموعد مدفوعة الأجر، للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص.

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ترحيل إجازة شم النسيم

في السنوات الأخيرة عمد مجلس الوزراء إلى ترحيل بعض الإجازات الرسمية التي تصادف منتصف الأسبوع إلى يوم الخميس، لمنح موظفي الدولة عطلة طويلة متصلة بعطلة نهاية الأسبوع، لذا من المرجح أن يتم ترحيل إجازة شم النسيم 2025 إلى يوم الخميس الموافق 24 أبريل 2025، لتشمل الإجازة يومي الجمعة والسبت العطلات الرسمية للأسبوع.

عدد أيام الإجازات الرسمية المتبقية في 2025

تضم الإجازات الرسمية المتبقية في عام 2025 الجاري، عددًا من المناسبات الوطنية والدينية، والتي تأتي على النحو الآتي:

إجازة عيد تحرير سيناء: يوم الجمعة الموافق 25 أبريل.

إجازة عيد العمال: يوم الخميس الموافق 1 مايو.

إجازة عيد الفطر المبارك: من يوم الاثنين الموافق 31 مارس حتى يوم الأربعاء 2 أبريل (بحسب الرؤية الشرعية).

إجازة ثورة 30 يونيو: يوم الإثنين 30 يونيو.

إجازة عيد الأضحى المبارك: من يوم السبت الموافق 7 يونيو إلى يوم الثلاثاء 10 يونيو (بحسب الرؤية الشرعية).

موعد إجازة شم النسيم 2025 .. هل سيتم ترحيلها إلى نهاية الأسبوع

إجازة رأس السنة الهجرية: من يوم الأحد 27 يوليو (بحسب الرؤية الشرعية).

إجازة ثورة 23 يوليو: يوم الأربعاء 23 يوليو.

إجازة المولد النبوي الشريف: يوم السبت 6 سبتمبر (بحسب الرؤية الشرعية).

إجازة عيد القوات المسلحة (نصر أكتوبر): يوم الاثنين 6 أكتوبر.