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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

TCL تطلق تلفزيون Q9L Pro QD-Mini LED بمواصفات متطورة

تلفاز TCL Q9L Pro
تلفاز TCL Q9L Pro
شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة TCL، عن إطلاق تلفزيونها الجديد Q9L Pro QD-Mini LED في السوق الصينية، بعد فترة وجيزة من إطلاق Q10L Pro الذي نال استحسانا واسعا في السوق نفسه. 

يتوفر تلفزيون Q9L Pro الجديد بخمسة أحجام مختلفة تناسب جميع احتياجات المستخدمين تشمل 55 بوصة، 65 بوصة، 75 بوصة، 85 بوصة، و98 بوصة، مما يتيح للمستهلكين اختيار الحجم الأنسب لمساحتهم واحتياجاتهم.

مواصفات تلفاز TCL Q9L Pro

على الرغم من أن Q9L Pro يتضمن تقنيات متقدمة، إلا أنه يختلف قليلا عن Q10L Pro في بعض الجوانب، يتمثل الاختلاف الأبرز في عدد مناطق التعتيم المحلية، حيث يحتوي على مناطق أقل من Q10L Pro. 

يحتوي الإصدار بقياس 50 بوصة على 720 منطقة تعتيم مع ذروة سطوع تبلغ 3000 شمعة، بينما يحتوي الإصدار 98 بوصة على 3456 منطقة تعتيم، مع ذروة سطوع تصل إلى 4500 شمعة في الأحجام الأكبر 65 بوصة، 75 بوصة، 85 بوصة، و98 بوصة.

مواصفات تلفاز TCL Q9L Pro

من أبرز ميزات التلفزيون الجديد معدل التحديث الأصلي البالغ 144 هرتز، إلى جانب دعم تسريع الألعاب حتى 288 هرتز، مما يعزز تجربة اللعب السلسة والممتعة. 

كما يتميز جهاز Q9L Pro بشاشة HVA مع نسبة تباين أصلية تصل إلى 7000:1، مما يعزز جودة الصورة ودقتها بشكل عام.

أما بالنسبة للصوت، فقد زودت TCL جهازها بنظام صوت Onkyo 2.1.2 المدمج، ليحل محل نظام صوت Bang & Olufsen 2.2.2 الموجود في Q10L Pro. 

يتضمن التلفزيون أيضا العديد من المنافذ الحديثة، مثل أربعة منافذ HDMI 2.1 تدعم دقة 4K بتردد 144 هرتز، بالإضافة إلى منفذي USB 3.0 وUSB 2.0، مما يوفر خيارات متعددة لتوصيل أجهزة متنوعة.

تتراوح أسعار تلفزيون Q9L Pro QD-Mini LED في الصين من 592 دولار لطراز 55 بوصة إلى 2342 دولار لطراز 98 بوصة، وكانت TCL قد أطلقت تلفزيون QM7K QD-Mini LED في الولايات المتحدة، وهو متوفر بمقاس 65 بوصة بسعر 1200 دولار أمريكي.

TCL تلفزيون تلفاز Q9L Pro تلفاز TCL Q9L Pro تلفاز التلفزيون الجديد

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