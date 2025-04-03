ريال مدريد يجدد عقد نجمه الشاب دييجو أجوادو

أكد فابريزو رومانو الصحفي بشبكة سكاي سبورتس، أن نادي ريال مدريد الإسباني جدد عقد نجمه الشاب دييجو أجوادو.

وكتب رومانو عبر حسابه على منصة “إكس”: “وقّع اللاعب الموهوب دييجو أجوادو، البالغ من العمر 18 عامًا، عقدًا جديدًا مع ريال مدريد اليوم”.

وأضاف الصحفي الموثوق: “يستمر دييجو أجوادو حتى يونيو 2029”.

أزمة قوية تضرب ريال مدريد

في سياق آخر، كشف تقرير صحفي، عن أزمة في صفوف نادي ريال مدريد قبل مواجهة فالنسيا، السبت المقبل، في مسابقة الدوري الإسباني “لا ليجا”.

وذكرت شبكة “فوت ميركاتو” الفرنسية، أن ريال مدريد يعاني أزمة قوية على مستوى حراسة المرمى قبل مواجهة فالنسيا السبت المقبل وقد تمتد الأزمة حتى لقاء برشلونة في نهائي كأس ملك إسبانيا 26 أبريل الجاري.

وأضافت أن ريال مدريد قد يلعب هاتين المباراتين الحاسمتين بدون حارسي مرماه تيبو كورتوا وأندري لونين.

وتابعت أن كورتوا يعاني من إصابة عضلية منذ فترة التوقف الدولي، وكان مدرب الفريق كارلو أنشيلوتي أشار إلى أن البلجيكي سيتعافى سريعًا، لكنه غاب عن المباراة الماضية أمام ريال سوسيداد.

وأوضحت أن مشاركته أمام فالنسيا محل شك، بينما يعاني لونين من تمزق عضلي وقد تمتد مدة الغياب إلى 4 أسابيع.