موعد مباراة برشلونة القادمة أمام ريال بيتيس بالدوري الإسباني

يترقب عشاق كرة القدم مواجهة مرتقبة تجمع بين برشلونة وريال بيتيس ضمن منافسات الجولة الثلاثين من الدوري الإسباني 2024/2025، حيث يسعى الفريق الكتالوني إلى تعزيز صدارته، بينما يأمل ريال بيتيس في مواصلة نتائجه القوية والاقتراب من المربع الذهبي.

موعد مباراة برشلونة وريال بيتيس والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم السبت 5 أبريل 2025، على ملعب مونتجويك الأولمبي في برشلونة، وتنطلق صافرة البداية في تمام العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

برشلونة يسعى لتعزيز الصدارة

يدخل برشلونة المباراة متصدراً جدول ترتيب الليجا برصيد 66 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن أقرب منافسيه ريال مدريد صاحب المركز الثاني بـ63 نقطة. ويسعى النادي الكتالوني إلى تحقيق الفوز لتوسيع الفارق، خاصة بعد فوزه المهم على أتلتيكو مدريد بنتيجة 1-0 في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، ليحجز مقعده في النهائي أمام غريمه التقليدي ريال مدريد.

ريال بيتيس يواصل الضغط على الكبار

على الجانب الآخر، يدخل ريال بيتيس المواجهة وهو يحتل المركز السادس برصيد 47 نقطة، ويسعى لتحقيق فوزه السابع على التوالي في الليجا، مما يجعله خصماً قوياً أمام برشلونة.

غياب مؤثر في صفوف بيتيس

سيعاني ريال بيتيس من غياب نجمه إيسكو بسبب تراكم البطاقات، حيث حصل على البطاقة الصفراء الخامسة خلال مباراة فريقه السابقة أمام إشبيلية، مما سيؤثر على خط وسط الفريق في مواجهة برشلونة القوية.

مواجهة نارية بين هجوم برشلونة ودفاع بيتيس

تمثل المباراة تحدياً حقيقياً لكلا الفريقين، حيث يعتمد برشلونة على قوة هجومه الضارب بقيادة روبرت ليفاندوفسكي ورافينيا وبيدري، بينما يعتمد ريال بيتيس على صلابة دفاعه بقيادة المدافع المخضرم بيزيلا، إلى جانب تألق حارسه البرتغالي روي سيلفا.

فرصة لحسم اللقب مبكراً؟

إذا نجح برشلونة في تحقيق الفوز على بيتيس، فإن ذلك سيضعه على بعد خطوة كبيرة من الاقتراب من التتويج باللقب، خاصة مع تبقي عدد محدود من الجولات في المسابقة، بينما أي تعثر قد يمنح الفرصة لريال مدريد للعودة إلى سباق الصدارة.

تبقى كل السيناريوهات واردة في مواجهة مرتقبة بين فريقين يسعيان لتحقيق أهداف مختلفة، فهل ينجح برشلونة في فرض هيمنته والاقتراب من اللقب؟ أم يتمكن ريال بيتيس من تحقيق مفاجأة مدوية تهدد أحلام الكتلان؟