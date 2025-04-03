سعر الدولار في البنك الأهلي اليوم الخميس 3-4-2025

استقر سعر الدولار في البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه، في آخر تداول له اليوم الخميس الموافق 3-4-2025.

سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري، 50.54 جنيه للشراء و50.64 جنيه للبيع.

يعتبر سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري؛ هو قيمة السعر في معظم البنوك الحكومية والخاصة.

الأغلب بالبنوك

وجاء سعر الدولار أمام الجنيه في أغلب البنوك المصرية، مسجلا 50.54 جنيه للشراء و50.64 جنيه للبيع في معظم البنوك منها “ مصر، الأهلي، القاهرة، المصرف العربي الدولي، فيصل الاسلامي، المصرف المتحد، التجاري الدولي CIB، الاسكندرية، البركة، العربي الافريقي الدولي، الامارات دبي الوطني، أبوظبي الأول، أبوظبي التجاري، HSBC”.

وأظهر سعر الدولار استقرارا أمام الجنيه، في آخر تداولات له بالسوق الرسمية بعد ان زاد بقيمة قرشين اثنين أمس .

انتهاء إجازة العيد

وعادات البنوك المصرية لعمل عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.

وعطل البنك المركزي المصري العمل في الجهاز المصرفي الجمعة والسبت نظرا لبدء موعد الراحة الأسبوعية لكل العاملين في البنوك وفروعها بمختلف المحافظات والمناطق.

سعر البنك المركزي

سجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه نحو 50.54 جنيه للشراء و50.64 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.

أقل سعر

وسجل سعر أقل سعر دولار أمام الجنيه، 50.42 جنيه للشراء و 50.52 جنيه للبيع في البنك الزراعي المصري.

وصل ثاني اقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 50.5 جنيه للشراء و50.6 جنيه للبيع في بنوك " قطر الوطني QNB، التعمير والاسكان، المصري الخليجي".

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.55 جنيه للشراء و50.65 جنيه للبيع في بنوك " كريدي أجريكول، بيت التمويل الكويتي، العقاري المصري العربي".

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.56 جنيه للشراء و50.66 جنيه للبيع في بنوك " نكست، مصرف أبوظبي الإسلامي، ميد بنك، سايب، قناة السويس، الأهلي الكويتي".

أعلى سعر

سجل أعلي سعر دولار مقابل الجنيه في بنك التنمية الصناعية، وذلك خلال مستهل تعاملات اليوم الموافق3-4-2025، مسجلا بذلك نحو 50.58 جنيه للشراء و50.68 جنيه للبيع.

طباعة عملة 10 جنيهات ورقية

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إعادة البنك المركزي المصري لورقة النقد 10 جنيهات الورقية بدلا من نظيرتها البلاستيكية من ذات الفئة.

علق مصدر مصرفي بارز بأحد البنوك الحكومية لصدي البلد، بأن البنك المركزي المصري وتحديدا قطاع المطابع المركزية، أعلن في وقت سابق عن استمرار طباعة العملة العملات الورقية رغم إجراءات إصدار العملات البلاستيكية من خامات بوليمار التي تمت قبل 4 أعوام سابقة .

مصير العملات الورقية

أوضح المسئول أن عمليات طباعة العملة المساعدة الورقية سواء الـ50 جنيها والعملات الأخري 10 و 20 جنيها، مستمرة ولكنها بمعدلات تقل نسبيا عما يتم إصداره من فئتي 10و20 جنيها البلاستيكية.

أسباب طباعة النقود البلاستيكية

قال المسئول إن طباعة النقود البلاستيكية كان له أبعاد اقتصادية وهو تسريع وتيرة عمليات الانتقال لمجتمع لانقدي والأقل اعتمادا علي الكاش وارتفاع معدلات العمر الافتراضي للورقة البلاستيكية بمعدل 3 أضعاف معدلات أهلاك العملة الورقية التقليدية.

كما تضمنت تعليمات البنك المركزي وفقا للمسئول توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر واستخدام مصادر أكثر نظافة وحفاظا علي البيئة وكذلك معدلات أقل للأمراض والملوثات نتيجة تداول للعملة وهو أمر ينطبق على النقود البلاستيكية .

وأكد المسؤول أن طباعة العملات الورقية لم تتوقف ولكنها بنسب أقل تدريجيا من نظيرتها البلاستيكية.