بعد الحادث المروع .. القصة الكاملة وراء سقوط شاب من الطابق الثامن بمول شهير

في مشهد مأساوي هز رواد أحد المولات الشهيرة في مدينة نصر، شهد ثالث أيام عيد الفطر المبارك حادثًا أليمًا، حيث أقدم شاب على إلقاء نفسه من الطابق الثامن، ليسقط في الطابق الأرضي مصابًا بجروح بالغة. وعلى الفور، تم نقله إلى المستشفى لمحاولة إنقاذه، إلا أنه فارق الحياة متأثرًا بإصاباته البالغة.

البلاغ والتحرك السريع للأجهزة الأمنية

تلقت مديرية أمن القاهرة إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بسقوط شاب من ارتفاع شاهق داخل المول، وعلى الفور، تحركت الأجهزة الأمنية برفقة سيارة إسعاف إلى موقع الحادث. تم فرض طوق أمني حول مكان السقوط، بينما هرع المتسوقون والعاملون بالمول إلى موقع الحادث في حالة من الذهول والصدمة.

شهود العيان| لحظات صادمة سبقت السقوط

بحسب إفادات عدد من شهود العيان، فقد شوهد الشاب وهو يقف لفترة قصيرة على السور الزجاجي للطابق الثامن، قبل أن يتخذ قراره المفاجئ بإلقاء نفسه.

تحقيقات وتحريات أمنية لكشف الملابسات

بدأت فرق المباحث بالقاهرة تحرياتها لكشف ملابسات الحادث، حيث أشارت المعلومات الأولية إلى أن الواقعة لم تكن نتيجة دفع أو شجار، بل كانت تصرفًا فرديًا من الشاب، ما يرجح فرضية قتل نفسه .

تقوم الأجهزة الأمنية حاليًا بمراجعة كاميرات المراقبة داخل المول لتحليل اللحظات الأخيرة التي سبقت السقوط، كما يتم استجواب العاملين في المول وشهود العيان لفهم دوافع الشاب قبل الحادث.

النيابة تتولى التحقيق والتشريح لتحديد السبب

تم إخطار النيابة العامة التي قررت فتح تحقيق موسع حول الحادث، وأمرت بانتداب الطب الشرعي لإجراء التشريح وتحديد السبب الدقيق للوفاة. كما يجري العمل على التواصل مع أسرة الشاب لمعرفة ما إذا كان يعاني من أي ضغوط نفسية قد تكون وراء قراره المأساوي.

أثار الحادث صدمة كبيرة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالب البعض بضرورة الاهتمام بالصحة النفسية ودعم الأشخاص الذين يمرون بأزمات نفسية، خاصة مع تزايد مثل هذه الحوادث. كما شدد آخرون على ضرورة تعزيز إجراءات السلامة داخل المراكز التجارية لمنع تكرار مثل هذه المآسي في المستقبل.