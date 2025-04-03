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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد الهزيمة من بوركينا فاسو .. فرصة وحيدة لمنتخب مصر للناشئين للوصول لكأس العالم

منتخب مصر للناشئين
منتخب مصر للناشئين
القسم الرياضي

خسر منتخب مصر للناشئين أمام منافسه بوركينا فاسو، بنتيجة هدفين مقابل هدف  في المباراة التي أقيمت علي ملعب العربي الزاوي ضمن منافسات الجولة  الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية للناشئين، التي تستضيفها المغرب.

جاء هدف بوركينا فاسو في الدقيقة 41 من عمر المباراة بعد متابعة يوسف دابو لكرة مرتدة من حارس منتخب مصر ياسين حاتم.


وأضاف بوركينا فاسو الهدف الثاني في الدقيقة 68 من عمر المباراة عن طريق تابسوبا بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء

وحاول منتخب مصر تعديل النتيجة عن طريق هدف سجله بلال عطية في الدقيقة 77من زمن المباراة

فرصة وحيدة لمنتخب الناشئين

ويمتلك منتخب مصر للناشئين فرصة وحيدة للصعود لمونديال كأس العالم

ويتطلب من منتخب مصر الفوز على الكاميرون لحصد المركز الثالث وبعدها الفوز علي ثالث المجموعة الرابعة حيث سيتأهل أحدهم للمونديال

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