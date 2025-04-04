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موعد صرف الدعم النقدي الشهري "تكافل وكرامة" لشهر أبريل
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

موعد صرف الدعم النقدي الشهري "تكافل وكرامة" لشهر أبريل

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

ينتظر الكثير من المواطنين موعد صرف مساعدات تكافل وكرامة عن شهر ابريل 2025 ، من خلال ماكينات الصراف الالى وفروع بنك ناصر ومكاتب البريد وفورى.

وتستعد  وزارة التضامن الاجتماعي لموعد صرف مساعدات برنامج تكافل وكرامة عن شهر ابريل  2025 ، حيث يتم الصرف منتصف الشهر ويتم الصرف من خلال ماكينات الصراف الآلي للبنوك المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية، وذلك لتلبية احتياجات المستحقين من الدعم النقدي المقدم للأسر الأكثر احتياجًا.

وكانت الوزارة قد صرفت الدعم النقدي عن الشهر  الماضي لنحو 4.7 مليون أسرة، بإجمالي قيمة بلغت 3 مليارات و140 مليون جنيه، حيث تمت عمليات الصرف بشكل منتظم على مدار الأيام الماضية من خلال ماكينات الصراف الآلي، مع إتاحة الدفع الإلكتروني لإجراء المعاملات الحكومية والمشتريات.

أعلنت الوزارة عن تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة عمليات صرف المساعدات بالتنسيق مع المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي في مختلف المحافظات، لضمان سير العمل بسلاسة وحل أي مشكلات قد تواجه المستفيدين.

وأكدت  وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي أن الدولة المصرية حرصت على الانتصار لمسار الحماية الاجتماعية، وبلغت ميزانية الحماية الاجتماعية خلال العام المالي الحالي ٦٣٥ مليار جنيه، لتحقيق وتوفير السكن والسلع التموينية والخدمات الصحية والدعم العيني والنقدي.
 
وأكدت أن  وزارة التضامن الاجتماعي تنفذ أكبر برنامج للدعم النقدي المشروط في الشرق الأوسط؛ وهو (برنامج تكافل وكرامة)؛ يستفيد منه ٤.٧ مليون أسرة تضم ١٧ مليون مواطن تقريبا في كل محافظات مصر،  تمثل المرأة نحو ٧٠٪ من حجم المستفيدين، ونجح تكافل وكرامة على مدار ١٠ سنوات من تحقيق أعلى درجات دقة الاستهداف  وجودة البيانات والربط الرقمي مع أكثر من ٢٥ قاعدة بيانات، وتمكن البرنامج من بناء أكبر قاعدة بيانات تضم ١٢ مليون أسرة بها بيانات نحو ٥٠ مليون مواطن.
المستندات المطلوبة للتقديم
للحصول على الدعم النقدي، يجب تقديم المستندات التالية:

1. صورة بطاقة الرقم القومي سارية لجميع أفراد الأسرة.
 

2. شهادات ميلاد الأبناء (بالرقم القومي).
 

3. شهادات وفاة (إذا وُجدت).
 

4. شهادة زواج أو طلاق (حسب الحالة).
 

5. إيصال مرافق حديث (كهرباء، مياه، أو غاز).
 

6. تقرير طبي للأشخاص ذوي الإعاقة.
 

7. شهادة قيد دراسي للأطفال في مراحل التعليم المختلفة.

 

خطوات التقديم

1. التوجه إلى الوحدة الاجتماعية التابعة لمحل الإقامة.
 

2. تقديم المستندات المطلوبة وملء استمارة الطلب.
 

3. متابعة الطلب عبر زيارة الوحدة الاجتماعية أو الخط الساخن 19680.

 

الاستفادة من البرنامج
يدعم البرنامج 4.7 مليون أسرة، بما يعادل نحو 22 مليون مواطن، بإجمالي موازنة سنوية تبلغ 41 مليار جنيه، ويهدف إلى تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.

للاستفسارات والشكاوى
يمكن للمواطنين متابعة الطلبات أو تقديم الشكاوى عبر:

الخط الساخن: 19680

الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي: www.moss.gov.eg

تكافل وكرامة معاش تكافل وكرامة موعد صرف تكافل وكرامة التضامن الاجتماعي بنك ناصر الاجتماعي

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