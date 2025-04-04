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القلب المكسور.. سبب وفاة زوجة نضال الشافعي بعد والدتها
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

القلب المكسور.. سبب وفاة زوجة نضال الشافعي بعد والدتها

وفاة زوجة نضال الشافعي
وفاة زوجة نضال الشافعي
ريهام قدري

تصدر خبر وفاة هند محمد زوجة الفنان نضال الشافعي والممثلة المعتزلة تريند السوشيال ميديا .

وأثار خبر وفاة هند محمد زوجة نضال الشافعي لأنها ماتت بعد رحيل والدتها بأيام قليلة .

وتسبب الحزن في وفاتها، وقد يتعرض الكثير من الاشخاص للموت بعد الحزن علي أحد الأقارب في الموت.

وكان الدكتور جمال شعبان استشاري امراض القلب ورئيس معهد القلب سابقا، أكد أن سبب الموت بعد فقدان شخص عزيز يكون بسبب متلازمة القلب المكسور ويتعرض لها الشخص بعد الألم النفسي أو البدني العنيف أو الاهانة العنيفة وأحيانا بعد فقدان الأحباب بالوفاة قد ينتهي بالوفاة.

كل مالا تعرفه عن القلب المكسور 

متلازمة القلب المكسور (Takotsubo Syndrome):

هي حالة طبية تنشأ نتيجة التعرض لضغط نفسي أو عاطفي شديد، وغالبًا ما تُشبه أعراضها أعراض النوبة القلبية..

الأعراض:
ألم في الصدر مشابه لألم النوبة القلبية.
ضيق في التنفس.
تسارع في ضربات القلب.

الأسباب:
التعرض لصدمة عاطفية شديدة، مثل فقدان شخص عزيز.
مواجهة ضغوط نفسية مفاجئة.
حالات طبية أو جراحية حادة تؤثر على الجسم.

تُعد هذه المتلازمة مثالًا على العلاقة الوثيقة بين الحالة النفسية والصحة الجسدية..
 

وأشار الدكتور أحمد هارون مستشار العلاج النفسي والصحة النفسية وعلاج الإدمان إلى أن متلازمة القلب المكسور تحدث عند التعرض لضغط نفسي شديد، حيث تنخفض كفاءة عضلة القلب بنسبة تتراوح بين 10 إلى 15%، مما يؤدي إلى ظهور أعراض مشابهة للذبحة الصدرية، مثل ضيق التنفس وألم الصدر، هو ليس مجرد استعارة للتعبير عن الحزن، بل هو حقيقة علمية تُعرف باسم "متلازمة القلب المكسور.
 


وأضاف الدكتور عماد فوزي شعيبي الاخصائي النفسي عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، أن سبب الوفاة بعد رحيل أحد الأحباب، يكون بسبب  اضطراب نفسيّ يؤدي إلى حالة قلبية مؤقتة تحدث في أغلب الحالات نتيجة التعرض لموقف محزن، كوفاة أحد الأحباء، أو ترك حبيب لحبيبته أو بالعكس، ولكن حدوثها لدى النساء أكبر، وتعزى لحساسيتهن الشعورية المفرطة وخاصة لنوع خاص من النساء يفتقدن للنضوج العاطفي أو لديهن شعور بفقدان الأب ويردن التعويض عنه .


تتجسد متلازمة القلب المنكسر، باضطراب مؤقت في وظيفة الضخ الطبيعية للقلب فيحدث  تدفق مفاجئ لهرمونات الضغط النفسي ـ كالأدرينالين ـ  هي التي تسبب هذا الاضطراب، ولكن الأمر غير محسوم حتى الآن. 


 

وفاة هند محمد زوجة نضال الشافعي متلازمة القلب المكسور القلب المكسور

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