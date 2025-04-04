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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

أعراض تؤكد إصابة طفلك باضطراب فرط الحركة

فرط الحركة
فرط الحركة
ريهام قدري

يؤثر اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط على ما يصل إلى 5% من الأطفال في كل منطقة . 

  الأعراض التي يجب الانتباه لها ونصائح للتأقلم.

 

يمكن أن تتراوح أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه بين الخفيفة والشديدة، ويتم تقسيمها إلى فئتين:

عدم الانتباه وفرط النشاط والاندفاع

يجب أن تظهر على الطفل عدة أعراض لاضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه من إحدى الفئتين أو كلتيهما لتشخيصه. 

فيما يلي بعض الأعراض الشائعة لاضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه:

1. عدم الانتباه 


صعوبة الحفاظ على الاهتمام أثناء القيام بمهمة أو اللعب

غالبًا ما يبدو أنه لا يستمع عندما يتم التحدث إليه

صعوبة في اتباع التعليمات

صعوبة تنظيم المهام والأنشطة

عرضة لفقدان الأشياء مثل الألعاب والواجبات المدرسية والكتب 

يشتت انتباهه بسهولة

النسيان في الأنشطة اليومية

غالبًا ما يفشل في إنهاء واجباته المدرسية والمنزلية والمهام الأخرى

2. فرط النشاط والاندفاع

مضطرب ومتوتر

غالبًا ما يترك مقعد الفصل الدراسي ويتحرك بشكل غير لائق

غير قادر على اللعب بهدوء

غالبًا ما يركض حول الغرفة ويتسلق الأثاث

عرضة للإفراط في الكلام

غالبا ما يقاطع أثناء المحادثة

أسباب وعوامل الخطر لاضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط


لم تكتشف الأبحاث حتى الآن سببًا واحدًا لاضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه. قد تشمل بعض العوامل المحتملة المرتبطة بهذه الحالة ما يلي:

التاريخ العائلي لاضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه

الولادة المبكرة وانخفاض الوزن عند الولادة

يمكن أن تؤدي الضغوطات النفسية الاجتماعية، مثل الخلفية العائلية الفوضوية، إلى تفاقم شدة الحالات.

التشوهات الموجودة في كيمياء الدماغ وكيفية عمل المسارات الدماغية

السموم الكيميائية، مثل التسمم بالرصاص

علاج اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط (ADHD)
يتضمن علاج اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه إدارة الأعراض باستخدام الأدوية والعلاج المهني واستراتيجيات السلوك.

العلاج المهني: قد يساعد على تحسين الانتباه والتركيز ومساعدة الطفل على تصفية المشتتات الخارجية وتحقيق تنسيق حركي أفضل.

استراتيجيات السلوك: استشر طبيبًا نفسيًا للحصول على علاج سلوكي.

الأدوية: يمكن أن تساعد المنشطات التي تعمل على تعزيز بعض المواد الكيميائية في الدماغ على تقليل النشاط المفرط وتحسين الانتباه في حالات اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه المتوسطة والشديدة.

اضطراب نقص الانتباه نقص الانتباه أعراض اضطراب فرط الحركة اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط

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