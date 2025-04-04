تصدر شباك التذاكر.. إيرادات فيلم جيسون ستاثام A Working Man خلال أسبوع

تصدر فيلم جيسون ستاثام الجديد “A Working Man” شباك التذاكر في أمريكا الشمالية بعد تفوقه خلال الأسبوع الأول من عرضه في السينمات.

بلغت إيرادات فيلم A Working Man حوالي 36 مليون دولار على مستوى العالم في أول أسبوع عرض، فيما بلغت إيراداته محليا حوالي 20 مليون دولار.





تدور أحداث فيلم A Working Man حول ليفون كيد، جندي سابق في القوات البحرية الملكية البريطانية، يعمل كعامل بناء، ويجد نفسه مضطرًا لاستخدام مهاراته القتالية لإنقاذ ابنة صاحب العمل بعد اختطافها.

يشارك في بطولة فيلم A Working Man مايكل بينيا وديفيد هاربر، إلى جانب جيسون ستاثام، وبلغت إيراداته عالميا حوالي ٣٠ مليون دولار.





ورغم تفوقه في شباك التذاكر إلا أن فيلم A Working Man حصل على مراجعات متباينة من النقاد ونال تقييما منخفضا فيما أشاد بآداء بطله عدد كبير من المراجعات.

وتراجعت النسخة الحية من فيلم ديزني “Snow White إلى المركز الثالث في شباك التذاكر بعد A Working Man وفيلم Last Supper.