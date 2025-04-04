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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تصدر شباك التذاكر.. إيرادات فيلم جيسون ستاثام A Working Man خلال أسبوع

جيسون ستاثام
جيسون ستاثام
نجلاء سليمان

تصدر فيلم جيسون ستاثام الجديد “A Working Man” شباك التذاكر في أمريكا الشمالية بعد تفوقه خلال الأسبوع الأول من عرضه في السينمات.

بلغت إيرادات فيلم  A Working Man  حوالي 36 مليون دولار على مستوى العالم في أول أسبوع عرض، فيما بلغت إيراداته محليا حوالي 20 مليون دولار.


 

تدور أحداث فيلم A Working Man  حول ليفون كيد، جندي سابق في القوات البحرية الملكية البريطانية، يعمل كعامل بناء، ويجد نفسه مضطرًا لاستخدام مهاراته القتالية لإنقاذ ابنة صاحب العمل بعد اختطافها.

يشارك في بطولة فيلم  A Working Man  مايكل بينيا وديفيد هاربر، إلى جانب جيسون ستاثام، وبلغت إيراداته عالميا حوالي ٣٠ مليون دولار.


 

ورغم تفوقه في شباك التذاكر إلا أن فيلم A Working Man حصل على مراجعات متباينة من النقاد ونال تقييما منخفضا فيما أشاد بآداء بطله عدد كبير من المراجعات.

وتراجعت النسخة الحية من فيلم ديزني “Snow White إلى المركز الثالث في شباك التذاكر بعد A Working Man وفيلم Last Supper.

جيسون ستاثام A Working Man البوكس أوفيس

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