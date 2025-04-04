نيسان Z تطيح بسيارة سوبرا بتحقيق مبيعات أعلى

تواصل سيارة نيسان Z جذب الانتباه في سوق السيارات، حيث بدأت مبيعاتها في إظهار علامات انتعاش ملحوظة.

ارتفعت المبيعات بنسبة 50.8% في النصف الأول من عام 2024، وهو ما يعكس الاهتمام المتزايد بهذه السيارة الرياضية.

مع نتائج مبيعات مبهرة للربع الأول من هذا العام، يبدو أن نيسان قد تمكنت من تعزيز هذا الزخم بشكل كبير.

مبيعات نيسان Z تتفوق على المنافسين

ارتفعت مبيعات نيسان Z بنسبة هائلة بلغت 221% على أساس سنوي في الربع الأول، حيث باعت الشركة 2,154 سيارة Z حتى الآن.

هذه الزيادة جعلت سيارة Z تتفوق على منافسيها مثل تويوتا سوبرا، بي إم دبليو Z4، سوبارو BRZ وحتى مازدا MX-5 مياتا.

على سبيل المثال، باعت تويوتا 421 سيارة سوبرا فقط، بينما بلغت مبيعات مازدا 1,947 سيارة مياتا. إذا استمر هذا الاتجاه، قد تحقق سيارة Z أفضل مبيعات لها منذ إطلاقها في عام 2024.

على الرغم من بعض التحديات التي واجهتها نيسان، شهدت العلامة التجارية اليابانية زيادة بنسبة 6.3% في مبيعاتها في أمريكا خلال الربع الأول من عام 2024، مدفوعة بشكل رئيسي بسيارات السيدان.

كما شهدت مبيعات سيارات فيرسا وسنترا وألتيما زيادة ملحوظة، حيث ارتفعت مبيعات فيرسا بنسبة 156%، مما يجعلها واحدة من أكثر السيارات شعبية في السوق الأمريكية.

انخفاض مبيعات سيارات الدفع الرباعي والشاحنات

في المقابل، انخفضت مبيعات سيارات الدفع الرباعي والشاحنات من نيسان بشكل ملحوظ.

فقد شهدت مبيعات روج انخفاضًا بنسبة 31.6%، وُسجل انخفاض حاد في مبيعات تيتان بنسبة 62.5%، وفرونتير بنسبة 26.7%.

لكن رغم هذه الانخفاضات، حققت سيارات الكروس أوفر مثل كيكس ومورانو نتائج جيدة، حيث ارتفعت مبيعات كيكس بنسبة 84.8%، ومبيعات مورانو بنسبة 84.1%.

بينما شهدت مبيعات أرمادا انخفاضًا طفيفًا بنسبة 1.7%، في حين ارتفعت مبيعات باثفايندر بنسبة 3.4%.

في خطوة لمساعدة العملاء الذين يواجهون تحديات في سوق شراء السيارات، أعلنت نيسان عن تخفيضات أسعار طرازي روج وباثفايندر لعام 2025.

وقالت الشركة إن "تخفيضات الأسعار في جميع فئات الطرازين ستعزز القدرة الشرائية للعملاء".

وتبدأ أسعار طراز روج من 640 دولارًا أقل مقارنةً بالإصدار السابق.