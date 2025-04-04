طريقة عمل مثلجات لذيذة في المنزل لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة

مع ارتفاع درجات الحرارة تفضل العديد من السيدات تحضير بعض الحلويات والمثلجات التي تساعد على ترطيب الجسم والانتعاش.

وإليك طريقة تحضير الأيس كريم في المنزل بالخطوات:

مكونات الأيس كريم

فانيليا: أو استخدم ملعقة كبيرة من خلاصة الفانيليا، أو ملعقة صغيرة من معجون فانيليا

حليب كامل الدسم: يُعطي محتوى الدهون في الحليب كامل الدسم الآيس كريم أفضل نكهة وملمس وقوام.

كريمة الخفق الثقيلة: لآيس كريم غنيّ ولذيذ، كريميّ، وكثيف.

سكر

الملح: يعزز نكهة الفانيليا في الآيس كريم

كيفية صنع الآيس كريم في المنزل

ضعي الحليب كامل الدسم، والكريمة الثقيلة، والسكر، وبذور الفانيليا، والملح في قدر متوسط ​​الحجم على نار متوسطة.

قلّبي باستمرار حتى يذوب السكر، ثم خفّض الحرارة إلى متوسطة-منخفضة حسب الحاجة لمنع الغليان، بعد ذوبانه، ارفعه عن النار وبرده.

كلما برد الخليط لفترة أطول، زادت نكهة الآيس كريم، برّده لمدة تتراوح بين ساعتين و٢٤ ساعة.

أخلطي الآيس كريم في الخلاط للحصول على قوام كريمي ثم اتركيه ليبرد في الفريزر