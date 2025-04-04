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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

جوجل تزود أداة NotebookLM بميزة جلب المصادر من الإنترنت

جوجل
جوجل
شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة جوجل، عن إضافة ميزة جديدة إلى أداة تدوين الملاحظات الذكية NotebookLM، تتيح للذكاء الاصطناعي البحث عن مصادر الويب ذات الصلة بمحتوى المستخدمين وتلخيصها تلقائيا.

وبدلا من إدراج المصادر يدويا مثل المستندات أو روابط يوتيوب، يمكن للمستخدمين الضغط على زر اكتشاف ووصف الموضوع الذي يرغبون في البحث عنه، لتجمع الأداة نفسها المصادر المتاحة عبر الإنترنت.

جوجل تزود أداة NotebookLM بميزة جلب المصادر من الإنترنت


ووفقا لجوجل، فإن أداة NotebookLM يمكنها البحث في مئات المصادر المحتملة خلال ثوان، وتحليل أكثر الخيارات صلة، ثم تقديم قائمة تضم ما يصل إلى عشر توصيات، مع ملخص يوضح مدى ارتباط كل مصدر بالموضوع.


ويمكن للمستخدمين اختيار المصادر التي يرغبون في الرجوع إليها واستيرادها لاستخدامها في مزايا أخرى داخل الأداة، مثل المستندات التعريفية، والأسئلة الشائعة، وميزة “المطالعات الصوتية Audio Overviews“، التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي لمناقشة الموضوعات بأسلوب يشبه البودكاست.


وستحفظ المصادر داخل NotebookLM، مما يتيح للمستخدمين قراءتها مباشرة واستخدامها كمراجع عند تدوين الملاحظات أو الإجابة عن الأسئلة.


وأوضحت جوجل أن ميزة “اكتشاف المصادر” هي أول ميزة من سلسلة المزايا التي تعتمد على نموذج Gemini، والتي تهدف إلى تسهيل الوصول إلى المراجع ذات الصلة داخل الأداة.

جدير بالذكر أن شركة جوجل أضافت تحديثات جديدة لخدمة الخرائط والبحث والفنادق، تهدف إلى مساعدة المستخدمين على تخطيط الرحلات والإجازات القادمة.

حاليا، يشمل تطبيق خرائط جوجل، على ميزة مبتكرة يمكنها تحديد المواقع من لقطات الشاشة وحفظها ضمن قائمة، مما يسهل على المستخدمين تخطيط رحلاتهم قبل أن تضيع تلك اللقطات من أفكار السفر وسط الصور المخزنة على الهاتف.

ومع هذا التحديث يمكن لمستخدمي تطبيق خرائط جوجل البحث باستخدام عبارات مثل أنشئ خطة سفر إلى اليونان تركز على التاريخ، للحصول على توصيات تتضمن تقييمات وصورا من المستخدمين.

وفي الوقت نفسه، تعتزم جوجل، نقل عملية التطوير نظام التشغيل أندرويد بالكامل إلى بيئة مغلقة داخل المقرات الداخلية للشركة، مما يعني أن الأنشطة التطويرية لن تكون مرئية للجهور يعد الآن. 

جوجل NotebookLM الذكاء الاصطناعي

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