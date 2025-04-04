آخر تحديث لأسعار الذهب في الكويت اليوم الجمعة

نستعرض أسعار الذهب في الكويت اليوم الجمعة استقراراً نسبياً، حيث يواصل المعدن النفيس جذب اهتمام المستثمرين والمواطنين في الكويت على حد سواء.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 حوالي 30.650 دينار كويتي، بينما سجل الجنيه الذهب 214.600 دينار كويتي.

أسعار أعيرة الذهب في الكويت اليوم

سعر الذهب عيار 24 سجل 30.650 دينار كويتي.

سعر الذهب عيار 22 سجل 28.100 دينار كويتي.

سعر الذهب عيار 21 سجل 26.825 دينار كويتي.

سعر الذهب عيار 18 سجل 23.000 دينار كويتي.

سعر الذهب عيار 14 سجل 17.875 دينار كويتي.

سعر الذهب عيار 12 سجل 15.325 دينار كويتي.

أسعار الذهب في الكويت اليوم الجمعة

عيار 24: الأعلى نقاءً يُعتبر الذهب عيار 24 من أكثر الأعيرة نقاءً وقيمة، حيث بلغ سعره اليوم 30.650 دينار كويتي، مما يجعله الخيار الأول للمستثمرين الباحثين عن الجودة العالية.

عيار 22: الخيار التقليدي سجل الذهب عيار 22 اليوم سعر 28.100 دينار كويتي، وهو يُعد خياراً شائعاً بين المشترين الذين يفضلون التوازن بين النقاء والسعر.

عيار 21: الأكثر تداولاً يُعتبر الذهب عيار 21 الأكثر انتشاراً في الأسواق الكويتية، حيث بلغ سعره اليوم 26.825 دينار كويتي، مما يجعله مناسباً للاستخدام اليومي.

عيار 18: الخيار الاقتصادي شهد الذهب عيار 18 سعراً أقل نسبياً، حيث سجل 23.000 دينار كويتي، وهو يُعد خياراً اقتصادياً للعديد من المشترين.

عيار 14 و12: الأقل تكلفة يُعتبر الذهب عيار 14 و12 من الخيارات الاقتصادية، حيث سجل الأول 17.875 دينار كويتي، بينما بلغ سعر الثاني 15.325 دينار كويتي.