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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بني سويف يوجه بالتحقيق في حالات الغياب بالمصالح الحكومية بدون سند قانوني

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،باستمرار وتكثيف  حملات المتابعة والمرور الميداني على منظومة العمل بالجهات الحكومية، لمتابعة سير العمل بها، خاصة فيما يتعلق بالملفات التي تتماس مع الاحتياجات والخدمات الحيوية للمواطنين، مشيرًا إلى أنه يتم متابعة الأداء بالجهاز التنفيذي بالمحافظة من خلال منظومة متكاملة متعددة مثل:وحدة الرصد الميداني بالقرى، لجنة شئون القرى، ولجان المتابعة الميدانية والتفتيش بالديوان العام ، وغيرها من الجهود للوحدات المحلية ومديريات الخدمات.   

 

جاء ذلك خلال مناقشته تقرير وحدة قياس رضاء المواطنين عن مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين،بشأن نتائج المرور الميداني لمتابعة مستوى الأداء والانضباط الإداري، للوقوف على مستوى وجودة  الخدمات الطبية والانضباط الإداري للعاملين، حيث تم المرور على الوحدة الصحية بقرية تزمنت التابعة لإدارة بني سويف الصحية، وذلك تحت إشراف إدارتي المتابعة والتفتيش المالي والإداري بديوان عام المحافظة

 

وخلال قيام اللجنة بالمرور على أقسام: الاستقبال،العيادة الخارجية، الأسنان، الصيدلة، برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين "مستفيدي برنامج تكافل وكرامة" ، عيادة العلاج الطبيعي ، عيادة تنظيم الأسرة، المعمل ، قسم التعقيم ،السجلات الطبية،وتم رصد وتسجيل  بعض الملاحظات وسلبيات وتقصير في أداء العمل،شملت بعض حالات الغياب، واحتياج المعمل لمحاليل جهاز"CBC"، فضلاً عن ترك سجلات الحضور مفتوحا بعد الموعد المقرر

 

أصدر المحافظ تكليفاته لوكيلة وزارة الصحة بتوفير مستلزمات المعمل من محاليل جهاز "سي بي سي" والتحقيق مع حالات الغياب وترك العمل "بدون سند قانوني" التي تم رصدها، وكذا التحقيق مع مسؤول سجل الحضور والانصراف لتركه السجلا مفتوحا حتى ساعة المتابعة ، وتلافي كافة السلبيات الواردة بالتقرير ، فضلاً عن  توجيهاته بتكثيف المرور على الوحدات الصحية بدائرة المحافظة لتحقيق الانضباط .

بني سويف الفشن ببا

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