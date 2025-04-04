بالجلابية والطاقية.. أحمد بدير في جنازة زوجة نضال الشافعي

حرص الفنان أحمد بدير على حضور وأداء صلاة الجنازة على الفنانة هند محمد على، زوجة الفنان نضال الشافعي، والتي أُقيمت اليوم في مسجد آل بهجت بمدينة 6 أكتوبر.

وظهر الفنان أحمد بدير مرتديا "الجلباب الأبيض والطاقية، في مراسم تشييع جنازة زوجة نضال الشافعي.

حضر صلاة الجنازة كلا من: الفنان أحمد بدير، والفنان أحمد عزمي، والفنان أحمد رزق، والفنان إيهاب فهمي، والفنانة داليا البحيري، والمخرج محسن رزق، والمخرج خالد جلال، والفنان كريم الحسيني.

كما حرص على الحضور أيضًا الدكتور أشرف زكي نقيب الفنانين، والفنان حمزة العيلي، والفنانة وفاء عامر، والفنان سعد الصغير، والفنان مدحت تيخة، والكاتب الصحفي والناقد جمال عبد الناصر، والفنان عمرو عبد العزيز، والمخرج إسلام إمام.



ورحلت عن عالمنا أمس الخميس 3 أبريل، زوجة الفنان نضال الشافعي، وأعلن الخبر صديقه الفنان أحمد عزمي عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك.

ويستقبل الفنان نضال الشافعي واجب العزاء في زوجته، غدًا السبت، في مسجد المجمع الإسلامي بالشيخ زايد، مدخل زايد 2000 بميدان إسبكترا.