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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

يويفا يبرئ فينيسيوس ويُعاقب روديجر ومبابي ماليًا بعد شكاوى أتلتيكو

ريال مدريد
ريال مدريد
حمزة شعيب

حسم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" الجدل المثار حول احتفالات لاعبي ريال مدريد عقب انتصارهم على أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا، والذي جاء بعد مباراة مثيرة انتهت بتأهل الفريق الملكي عبر ركلات الترجيح إلى الدور ربع النهائي.

وتقدّم نادي أتلتيكو مدريد بشكوى رسمية ضد تصرفات بعض لاعبي ريال مدريد، واعتبر أن احتفالاتهم كانت "استفزازية وغير لائقة"، خاصة بعد قيام المدافع أنطونيو روديجر بإشارة وُصفت بأنها تحمل دلالة "الذبح" تجاه الجماهير.

وشمل التحقيق الذي أجراه "يويفا" كلاً من روديجر، كيليان مبابي، داني سيبايوس وفينيسيوس جونيور. وبعد مراجعة الوقائع، أصدر الاتحاد قراراته كالتالي:

روديجر ومبابي: تلقيا تحذيراً رسمياً بالإيقاف مباراة واحدة في حال تكرار السلوك، إضافة إلى غرامات مالية قدرها 40 ألف يورو لروديجر، و30 ألف يورو لمبابي.

داني سيبايوس: فرضت عليه غرامة مالية بقيمة 20 ألف يورو.

فينيسيوس جونيور: لم تُوقع عليه أي عقوبات بعد تبرئته من ارتكاب أي مخالفة.

وبذلك، سيكون جميع اللاعبين المذكورين متاحين للمشاركة في المواجهة المرتقبة أمام آرسنال، في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، والمقررة الثلاثاء المقبل.

مبابي فينيسيوس جونيور ريال مدريد

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