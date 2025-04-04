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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

محاكمة سيدتين بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب بعابدين

محكمة
محكمة
كتب: مصطفى رجب

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، إحالة مغربيتين للمحاكمة، لاتهامهما بممارسة الأعمال المنافية للآداب "الدعارة" داخل إحدى الشقق السكنية في عابدين.

بـ25 ألف جنيه في الساعة

وكانت جهات التحقيق في وقت سابق ، قررت حبس سيدتين تحملان الجنسية المغربية، لاتهامهما بممارسة الدعارة داخل إحدى الشقق السكنية بمنطقة عابدين التابعة لمحافظة القاهرة.

وكشفت التحريات الأولية حول الواقعة، أن السيدتين اتخذتا من إحدى الشقق السكنية القاطنة بمنطقة عابدين محلا لممارسة الأعمال المنافية للآداب، وتسهيل الدعارة عن طريق استقطاب الرجال بمقابل مادي يقدر بـ25 ألف جنيه في الساعة.

وألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على السيدتين وتحملان الجنسية المغربية، لاتهامهما بممارسة الدعارة داخل إحدى الشقق السكنية بمنطقة عابدين.

الدعارة اخبار الحوادث جريمة عابدين

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