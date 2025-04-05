نزل 240 جنيها.. آخر تحديث لـ سعر الجنيه الذهب اليوم السبت

هوى سعر الجنيه الذهب اليوم السبت الموافق 5-4-2025؛ بمقدار 240 جنيها علي مستوي محلات الصاغة في مصر.

وجاء آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب لنحو 34.96 ألف جنيه للبيع و 35.12 ألف جنيه للشراء.

سعر جرام الذهب

وخلال تداولات اليوم انخفض سعر جرام الذهب ما يقارب من 30 جنيها بمختلف الأعيرة الذهبية مقارنة بماكان عليه أمس الخميس.

وكان آخر تحديث لسعر جرام الذهب من عيار 21 الأوسع تداولا،4370 جنيها للبيع و4390 جنيها للبيع.

سجل سعر عيار 14 الأدني فئة نحو 2913 جنيها للبيع و 2926 جنيها للشراء.

وصل سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 4994 جنيها للبيع و 5017 جنيها للشراء.

بلغ سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة المختلفة نحو 3745 جنيها للبيع و3764 جنيها للشراء.

وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 30.43 دولار للبيع و 3044 دولار للشراء.