برسالة نارية ..حمزة علاء يرد على رفضه عقد جلسة التجديد في الأهلي

وجة حمزة علاء حارس مرمى النادي الأهلي، رسالة بعد أرتباط اسمه بالرحيل وعدم التجديد للنادي خلال الفترة المقبلة.

ونشر حمزة علاء عبر حسابه على انستجرام: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ».

وتابع: «رسالة لجماهير النادي الأهلي الغالية، حابب أوضح حاجة مهمة بخصوص الكلام اللي اتقال عني في الإعلام مؤخراً، واللي بيقول إني رفضت أقعد مع إدارة النادي أو الناس المسؤولة في النادي اللي أتشرف بالانتماء ليه منذ طفولتي وحتى الآن. الكلام ده كله مش حقيقي ومفيش منه أي حاجة صح».

وأضاف: «أنا عمري ما اتأخرت عن أي اجتماع يخص مصلحة النادي، وبحترم كل شخص مسؤول في الكيان ده، وموجود دايماً علشان أسمع وأتكلم في أي وقت يتطلب كده».

واستكمل: «النادي ده ليه مكانة كبيرة عندي، و كل يوم بفتخر إني بلبس التيشرت بتاعه، وبحس دايماً بدعمكم اللي لا يقدر بثمن، واللي هو الدافع الحقيقي في كل يوم ليا في نادينا العظيم».

وأشار: « الجمهور النادي الأهلي، أنتم ليكم فضل كبير جداً جداً عليا، و أنتم سبب كبير جداً و رئيسي في اللي وصلت له، مستحيل أنكر عمرهم ما كانوا عاديين، وأنا شايل ليكم تقدير وحب كبير فوق ما تتخيلوا، و بعتقد أن أنا حبي للنادي و للكيان ملوش حدود».

واختتم: «عمري ما أقدر أغلط ولا في النادي ولا في جمهوره ولا في أي مسؤول داخل النادي، و أنا مش الشخص اللي يكون له موقفه مع النادي، فأنا أتشرف بالانتماء ليه و لجماهيره».