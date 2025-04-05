محافظ شمال سيناء: 90% من مساعدات قطاع غزة مصرية خالصة

قال اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، أن مصر كانت وما زالت تقف في صف الشعب الفلسطيني.

وأضاف خالد مجاور في مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الدولة قدمت مساعدات طبية وإنسانية كبيرة للأشقاء في غزة، إلى جانب استقبال عشرات الجرحى الفلسطينيين في المستشفيات المصرية خلال الفترة الأخيرة.

الوساطة

وأوضح أن القيادة السياسية تبذل جهودًا مكثفة لوقف إطلاق النار في القطاع، بالتنسيق مع شركاء إقليميين ودوليين، قائلًا: مصر نجحت في الوساطة مع قطر وأمريكا لوقف إطلاق النار بين الجانبين، وتعمل على قدم وساق من أجل استعادة الهدوء.



وأشار محافظ شمال سيناء إلى أن أكثر من 90% من المساعدات التي دخلت غزة مؤخرًا مصرية خالصة، وهو ما يعكس الدور الكبير الذي تقوم به الدولة المصرية رغم التحديات الاقتصادية التي تمر بها المنطقة.