مناخيري السبب.. أميرة أديب تروي تفاصيل رفضها في التمثيل

تصدرت الفنانة أميرة أديب، تريند مواقع التواصل الإجتماعي بعدما تحدثت عن شخصية “نسمة”، التي قدمتها في مسلسل “عايشة الدور”، بطولة الفنانة دنيا سمير غانم.

https://youtube.com/shorts/EZ2RST5-jXA

وقالت أميرة أديب ، خلال استضافتها في برنامج «الراديو بيضحك»، المعروض على «الراديو 9090»، تقديم الإعلامية فاطمة مصطفى: «قدمت شخصية نسمة بنت شريرة في مسلسل عايشة الدور، والناس كرهت الشخصية، وبعدها كل ما أقابل حد يقولي انتي نجحتي عشان الناس كرهتك في المسلسل، لأنك عملتي الشخصية صح».

وأضافت: «فيه ناس تنمروا عليا في بدايتي عشان مناخيري كبيرة، وفيه أدوار كتير اترفضت فيها بسبب الموضوع دا، وفيه ناس قالتي اعتزلي التمثيل عشان معجبهمش أدائي، وقالولي إنتِ داخله المجال بالواسطة، عشان والدتك وخالك ممثلين ووالدك مخرج، وبعدها اكتشفت إن دي لجان إلكترونية، لأن فيه ناقد كلمني وقالي كل ما أكتب عنك كلام كويس يتشال من السوشيال ميديا».



شاركت أميرة أديب، ابنة الفنانة منال سلامة فى الماراثون الرمضاني ٢٠٢٥ بمسلسل عايشة الدور، طولة دنيا سمير غانم، نور محمود، رحاب الجمل، عمر الشناوي، أميرة أديب، ومن تأليف وإخراج أحمد الجندي وإنتاج أحمد السبكي.

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https://youtube.com/shorts/EZ2RST5-jXA