حمزة علاء يرد على شائعات التمرد ورفض التجديد مع الأهلى.. ماذا قال؟

رد حمزة علاء، حارس مرمى النادي الأهلي، على الشائعات التي ترددت مؤخراً حول رفضه التجديد مع القلعة الحمراء وتمرده على النادي .

وخرج حمزه علاء مؤكدًا أن هذه الأقاويل لا أساس لها من الصحة. ونشر عبر حسابه الرسمي على “إنستجرام” آية قرآنية جاء فيها: “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ”، في إشارة إلى عدم تصديق الأخبار الكاذبة دون تحقق.

وأوضح حمزة في رسالة لجماهير الأهلي: “حابب أوضح حاجة مهمة عن الكلام اللي اتقال عني في الإعلام، واللي بيدّعي إني رفضت الجلوس مع إدارة النادي، أو تهربت من التجديد، وده كلام غير حقيقي تمامًا ومفيهوش أي صحة”. وأضاف: “أنا دايمًا موجود وجاهز لأي اجتماع يخص النادي، وعمري ما اتأخرت أو تغيبت عن لقاء يهم مصلحة الأهلي، ودايمًا باحترم كل شخص مسؤول في النادي اللي بتشرف بالانتماء ليه من صغري”.





وتابع حارس الأهلي قائلاً: “أنا كل يوم بافتخر إني بلبس تيشرت النادي الأهلي، وبشعر بدعم جمهورنا العظيم اللي هو أغلى دافع بالنسبة لي، ومصدر إلهام مستمر في مشواري”. وأضاف: “جمهور الأهلي ليه فضل كبير عليا، ومكانته في قلبي مش ممكن أوصفها، محبتكم وتقديركم ليا عمرهم ما كانوا عاديين، وأنا عمري ما هنسى وقفتكم معايا”.





وختم حمزة علاء حديثه قائلاً: “لا يمكن في يوم من الأيام أغلط في النادي، أو في جمهوره، أو في أي حد مسؤول جواه، أنا مش من النوع اللي ياخد موقف ضد الكيان اللي رباني، واللي ليا فيه تاريخ كبير، وكل الاحترام والتقدير للنادي الأهلي وجمهوره العظيم”



