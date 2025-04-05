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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي يتوج بطلا لدوري كرة اليد ويحسم تأهله لكأس العالم للأندية

الاهلي
الاهلي
يمنى عبد الظاهر

نجح فريق الأهلي في حصد لقب دوري المحترفين لكرة اليد للمرة الثالثة على التوالي وحسم تأهله لكأس العالم للأندية 2025.

وتمكن الأهلي من حسم اللقب لصالحه قبل جولة على نهاية الموسم، إذ سيلتقي في الجولة الأخيرة مع الزمالك.

وانتصر الأهلي على الزهور بنتيجة 39-21 في الجولة 13 -قبل الأخيرة- من المرحلة النهائية لمسابقة الدوري.

الفوز رفع رصيد الأهلي لـ 44 نقطة في الصدارة بفارق 4 نقاط عن الزمالك صاحب المركز الثاني.

وبفضل فوز الأهلي بلقب الدوري فحسم تأهله لكأس العالم للأندية 2025 كمستضيف البطولة التي ستقام في القاهرة.

الأهلي لكأس العالم للأندية لكرة اليد الزمالك الزهور

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