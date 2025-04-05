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سعر الذهب في مصر اليوم السبت 5-4-2025
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الذهب في مصر اليوم السبت 5-4-2025

ذهب
ذهب
علياء فوزى

انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 5-4-202 وهو الأكثر انتشارا داخل محلات الصاغة المصرية على مستوي مناطق الجمهورية؛ متراجعا بمقدار 30 جنيها في الجرام الواحد.

وكان آخر تحديث لسعر جرام الذهب من عيار 21 الأوسع تداولا، 4370 جنيها للبيع و4390 جنيها للبيع.


ومع ختام تعاملات مساء الجمعة، فقد سعر جرام الذهب ما يقرب من 30 جنيها بمختلف الأعيرة الذهبية.

سجل سعر عيار 14 الأدنى فئة نحو 2913 جنيها للبيع و 2926 جنيها للشراء.

وصل سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 4994 جنيها للبيع و 5017 جنيها للشراء.

بلغ  سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة المختلفة نحو 3745 جنيها للبيع و3764 جنيها للشراء.

وصل سعر الجنيه الذهب لنحو 34.96 ألف جنيه للبيع و 35.12 ألف جنيه للشراء.

وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 30.43 دولار للبيع و 3044 دولار للشراء.

أسعار الذهب في السوق المحلي

قال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة في اتحاد الصناعات، إن أسعار الذهب المحلية شهدت أداء استثنائياً خلال الربع الأول من عام 2025، مدفوعة بارتفاع أسعار أونصة الذهب العالمي إلى مستويات تاريخية جديدة.

وأوضح في تقرير شعبة الذهب، أن هذا الارتفاع يعكس التغيرات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية، ويظهر قوة ارتباط الذهب المحلي بأسعار الذهب العالمية في الشهور الأخيرة خاصة مع أزمة التعريفات الجمركية.

وتابع قائلاً: “تميز الربع الأول من العام بتغييرات ملحوظة في سوق الذهب المحلي، حيث غابت المضاربات في السوق وسط استقرار نسبي لسعر صرف الدولار مقابل الجنيه. هذا التوازن ساعد على تجنب تقلبات الأسعار المفاجئة، فيما اختفى السوق الموازي بشكل تدريجي".

وأشار إلى أن الطلب المحلي شهد تراجعاً، في مقابل زيادة عمليات البيع العكسي للاستفادة من ارتفاع الأسعار، وهو ما جعل التركيز الأساسي في تسعير الذهب المحلي يظل مرتبطاً بسعر أونصة الذهب العالمية.

وأضاف أن الارتفاعات الشهرية كانت ملحوظة في الأسعار، حيث ارتفعت أسعار الذهب المحلي بنسبة 4.4% في يناير، و3.7% في فبراير، ثم سجلت ارتفاعاً كبيراً بلغ 9.3% في مارس، ما يعكس تأثير السوق العالمي على أسعار الذهب المحلي.

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