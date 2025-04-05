أخبار جنوب سيناء |سفينة سياحية عملاقة ترسو بشرم الشيخ.. وفريق اللياقة البدنية بنويبع الأول على الجمهورية

شهدت محافظة جنوب سيناء العديد من الأحداث والفعاليات خلال الـ 24 ساعة الماضية اهمها ميناء شرم الشيخ البحري يستقبل سفينة سياحية عملاقة احدثت انتعاشة سياحية كبيرة بشرم الشيخ وفي نويبع فاز فريق اللياقة البدنية بنويبع بالمركز الاول جمهوري في المسابقة الذي نظمها الاتحاد المصري للياقة البدنية .

كما سوف تنطلق اليوم فعاليات معرض التراث بشرم الشيخ .

واليكم تفاصيل موجز الاخبار

استقبل ميناء شرم الشيخ البحري السفينة السياحية العملاقة ارويا قادمة من جده وعلي متنها 3263 راكب من جنسيات متعددة منهم 2845 سائح عربي من السعودية والامارات والأردن واليمن والمغرب وتونس وحوالى 418 من جنسيات اجنبية من إيطاليا واسبانيا وفرنسا وانجلترا بالإضافة الي 1515 بحار متعدد الجنسيات،

وذلك في اطار رحلتها الشهرية لمدينة شرم الشيخ من اجل قضاء وقت ممتع والاستمتاع المقاصد السياحية المتعددة بالمدينة مما يسهم فى الترويج السياحى وجذب العديد من الجنسيات المختلفة لزيارة مدينة السلام،

ومن الجدير بالذكر ان الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء استقبل الباخر و طاقمها يوم 31 ديسمبر من العام الماضى مرحبا بطاقم الباخرة و الركاب وطالب بتطوير التعاون السياحى بين الجانبين

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جديرا بالذكر ان سفينة آرويا مملوكة لشركة سعودي كروز وهي مؤسسة حكومية تتبع المملكة العربية السعودية وهي مركب سياحي بطول 335 متر وبعمق 8.5 متر وهذه الرحلة رقم 4 بين جده وشرم الشيخ، وتقوم شركة "رابسوادى للملاحة و السياحة " بعمل الخدمات الملاحية والسياحية للباخرة بتنظيم رحلات عامة لمدينة شرم الشيخ لإظهار جميع الجوانب السياحية والترفيهية بالمدينة و الباخرة تحمل علم دولة مالطا.

تمكن فريق اللياقة البدنية بمدينة نويبع الذي يضم 50 لاعب ولاعبة علي مستوي عالي من اللياقة البدنية إن يحصد المركز الاول علي مستوي الجمهورية في البطولة التي اقيمت المركز الاولمبي بالقاهرة والتي نظمها الاتحاد المصري للياقة البدنية بالمركز الاولمبي بالقاهرة .

فريق اللياقة البدنية بنويبع يتدرب بمركز شباب نويبع تحت إشراف مديرية الشباب والرياضة بقيادة الكابتن احمد اسماعيل بيومي مدرب الفريق .

و يتدرب فريق اللياقة البدنية بنويبع مثل تدريبات الصاعقة المصرية بجزوع النخيل وإطارات الكاوتش في البحر والجبل مثل الصاعقة المصرية .

وقال احمد اسماعيل بيومي مدرب الفريق إن الفريق بتدرب بشكل مستمر تدريبات اللياقة البدنية في رياضة "الكروس فيت" و ستريت ورك اوت مشيرا إلي إن لاعبي نويبع يتدربون بقوة يوميا وطبيعة البحر والجبل تساعدهم علي التدريب مشيرا إلي إن اولياء الامور من الآباء والامهات يشجعون ابنائهم علي التدريب مع الحفاظ علي تفوقهم الرياضي .

ويلقي فريق اللياقة البدنية بنويبع تشجيع من الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء والدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وإشراف من مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء