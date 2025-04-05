قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأرصاد: أجواء الطقس اليوم مستقرة.. وموجة حارة تبدأ غدا
صدمة .. السمكة الفضية تهدد مباني هذه الدولة| ما القصة؟
هل يجوز للزوجة صيام الست من شوال دون إذن زوجها؟.. في حالتين فقط
التعليم تحذر الطلاب : ممنوع الغياب .. والتقييمات الأسبوعية مستمرة
انخفاض جديد في أسعار الذهب اليوم السبت 5 إبريل 2025
إعلام فلسطيني: استهدافات مستمرة من مدفعية الاحتلال للمناطق الشرقية لمدينة غزة
بدر عبدالعاطي يستقبل اليوم وفدًا من حركة فتح ووزير خارجية سيشل
سعر الدولار أمام الجنيه المصري في عطلة البنوك الأسبوعية
لمن ارتدت الحجاب في رمضان وخلعته بعده.. احذري 3 عقوبات
المدارس تعلن إلغاء العمل بمواعيد رمضان وعودة تفعيل الجداول الأساسية
تزين سماء مصر .. اقترانات مبهرة بين القمر والكواكب والنجوم
نسرين طافش تشعل السوشيال ميديا مع زوجها خلال شهر العسل ..صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

فى ذكراه .. قصة رحيل ملحم بركات المأساوية وعدد زيجاته

ملحم بركات
ملحم بركات
أحمد إبراهيم

يحل اليوم ذكرى ميلاد المغني والموسيقار الراحل ملحم بركات، الذي استطاع ان يكون أحد أهم ورائد عصره، والذى قدم عديد من الأعمال الفنية التى تظل محفورة فى وجدان واحاسيس كل محب له فى الوطن العربي. 

ويرصد صدى البلد أبرز معلومات عنه.

_ ولد يوم 5 ابريل في العام 1942 في منطقة كفرشيما اللبنانية.

- في بداياته، كان ملحم بركات يقوم بتلحين بعض الكلمات من الصحف اليومية ثم يقوم بغنائها في المناسبات المدرسية. 

أطلق عليه لقب "مطرب الضيعة" لأنّه كان موجوداً دائماً لإحياء السهرات، كما كان يدندن بشكل مستمرّ.

- أول اغنية لحّنها فعلياً هي "بلغي كلّ مواعيدي" التي غنّاها مع جورجيت الصايغ.

- في أول مراحل شبابه، تزوّج من سعاد فغالي، شقيقة النجم الكبيرة الراحلة صباح، وهذا الزواج لم يثمر أي أطفال. ومن بعدها تزوّج رندا عازار، أمّ أولاده مجد ووعد وغنوة، وبعد انفصاله عن زوجته، تزوّج من النجمة مي حريري وأنجب منها ملحم جونيور لكنّه عاد وطلّقها.

- كان يعشق الأطباق اللبنانية كالكبة والتبولة والمجدرة، بالإضافة إلى الفول المتبل.

- حبّه للبنان عبّر عنه أيضاً من خلال دفاعه عن الأغنية اللبنانية، وذلك دفعه حتّى الى اتهام كلّ فنان يغنّي بلهجة غير لبنانية بأنّه "خائن". وذلك سبّب له الكثير من المشاكل مع العديد من النجوم.

- لم يكن ملحم بركات مقتنعاً بكلّ أصوات الفنّانين الذين لحّن لهم، وذلك بحسب ما ذكر الملحّن نزار فرنسيس خلال مقابلة صحافية.

-كان ملحم بركات من الشخصيات التي يعلو صوتها في النقد، وكانت آرائه السياسية تسبب له المشكلات دائما، وكانت له عداوات كثيرة داخل وخارج الوسط الفني بعدما هاجم زملائه الذين يغنون بلهجات غير لبنانية.

-فارق ملحم بركات الحياة عن عمر يناهز 71 عاما، بعد توقف عضلة القلب التي رفضت الاستجابة لمحاولات الأطباء، ووهن جسمه نتيجة العلاج الكيماوي بعد إصابته بمرض السرطان.

ملحم بركات الفنان ملحم بركات أعمال ملحم بركات أغانى ملحم بركات ذكرى ميلاد ملحم بركات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عامل السيرك

على الهواء .. أمن المستشفى يعتدي على ضحية نمر سيرك طنطا بسبب مداخلة عمرو أديب

أسعار باقات الإنترنت الأرضي وي 2025

أسعار باقات الإنترنت من المنزلي من وي 2025

حاملة الطائرات الأمريكية ترومان

اشتباك استمر ساعات.. الحوثيون يعلنون استهداف حاملة الطائرات الأمريكية ترومان

زيادة اسعار البنزين

موعد إعلان سعر البنزين.. قرار منتظر من لجنة تسعير المواد البترولية..تفاصيل

عامل السيرك

بعد الاعتداء عليه بسبب مداخلته.. عمرو أديب يهدي عامل سيرك طنطا 100 ألف

شركات الاتصالات

أسعار باقات فودافون واتصالات الشهرية للمكالمات والإنترنت 2025

أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب اليوم السبت 5-4-2025 في مصر

عمرو أديب

عمرو أديب: الحاج أبو حنان اتجنن وبيحارب العالم

ترشيحاتنا

ملحم بركات

فى ذكراه .. قصة رحيل ملحم بركات المأساوية وعدد زيجاته

هنا الزاهد

هنا الزاهد تخطف الأنظار في إطلالة جذابة من باريس

علي الحجار

على الحجار يروى رحلة فريد الأطرش فى 100 سنة غنا بالأوبرا

بالصور

نسرين طافش تشعل السوشيال ميديا مع زوجها خلال شهر العسل ..صور

نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش

شوربة البصل الفرنسية الأصلية..طريقة تحضير حساء لذيذ ورائع المذاق

طريقة عمل شوربة البصل الفرنسية الأصلية
طريقة عمل شوربة البصل الفرنسية الأصلية
طريقة عمل شوربة البصل الفرنسية الأصلية

استشاري يكشف علامات الإصابة بجلطات القلب وارتفاع الكوليسترول

استشاري يكشف علامات الإصابة بجلطات القلب وارتفاع الكوليسترول
استشاري يكشف علامات الإصابة بجلطات القلب وارتفاع الكوليسترول
استشاري يكشف علامات الإصابة بجلطات القلب وارتفاع الكوليسترول

حسام موافي يكشف الفئات الأكثر عرضة للفشل الكلوي الحاد

تحذيرات حسام موافي بشأن الفئات الأكثر عرضة للفشل الكلوي الحاد
تحذيرات حسام موافي بشأن الفئات الأكثر عرضة للفشل الكلوي الحاد
تحذيرات حسام موافي بشأن الفئات الأكثر عرضة للفشل الكلوي الحاد

فيديو

سلوي عثمان

سلوى عثمان : المسلسل الحلو هيتشاف من غير مسابقات l خاص

دينا الراقصة

ابنى بيعيش المساكنة واتجوزت 9 مرات.. دينا تكشف أسرار حياتها

المتهمين

سقوط 5 أشخاص تعدوا على أجنبي بالضرب بالبساتين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجلاء عياد

نجلاء عياد تكتب: أبطال التحدي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إدانة لوبان.. والقتل سياسيا !!

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل نرى اتفاقا أمريكيا سعوديا بدون إسرائيل؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "الانعزاليون في مصر".. المعركة مستمرة!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الفانوس المصري.. نور يضيء القلوب قبل الشوارع

المزيد