اليوم.. أرسنال في ضيافة إيفرتون بالدوري الإنجليزي

يحل أرسنال ضيفا على نظيره إيفرتون، اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

آرسنال في ضيافة إيفرتون بالدوري الإنجليزي

ومن المقرر، أن تقام المباراة على ملعب “جوديسون بارك” في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة.

ومع تبقي 8 مباريات فقط على نهاية الدوري الإنجليزي، يحتل آرسنال المركز الثاني برصيد متراجع بفارق 12 نقطة عن ليفربول المتصدر، مما يجعل الوصافة هي أقصى ما يمكن تحقيقه للفريق هذا الموسم في البريميرليج.

وفي الوقت الذي يسعى فيه الفريق للتركيز على ضمان المركز الثاني، يستعد آرسنال لمواجهة قوية ضد إيفرتون في الدوري، كتحضير نهائي قبل اللقاء المرتقب مع ريال مدريد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، المقرر إقامته الثلاثاء المقبل.

وتعتبر مباراة إيفرتون بمثابة بروفة قوية للمدرب ميكيل أرتيتا ولاعبيه، حيث يأملون في تقديم أداء قوي قبل التحدي الأوروبي الهام أمام الفريق الملكي.