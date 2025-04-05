انهيار أسعار الذهب.. موازنة البرلمان تكشف أسباب هبوط المعدن الأصفر

أكدت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن أسعار الذهب شهدت ارتفاعا ملحوظا في الفترة الأخيرة ، وهو ما كان متوقعًا في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية المستمرة، لاسيما في ظل الاتجاه العالمي للاستثمار في المعدن الأصفر كملاذ آمن لكثير من المواطنين.

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و أرجعت "الكسان"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أسباب انخفاض أسعار الذهب اليوم إلى إعلان الصين فرض رسوماً إضافية بنسبة 34% على جميع السلع الأميركية اعتباراً من 10 أبريل، الأمر الذي بدوره ساهم في هبوط

النفط الجمعة لـ 7% لأدنى مستوى في 3 سنوات ، ليتجه لتحقيق أدنى إغلاق منذ منتصف جائحة فيروس كورونا في عام 2021، والتي جاءت كرد على رسوم ترامب.



أسعار الذهب وفقا لآخر تحديث

ووفقًا لآخر تحديث ،سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 5 إبريل 2025 انخفاضًا قدره 5 جنيهات ليصل إلى 4370 جنيهًا، وذلك بعد تراجع الأسعار في الصاغة المحلية

و أوضحت عضو موازنة البرلمان أن تصريحات الرئيس الأمريكي تسببت في تواتر الأحداث العالمية، والتي لها تأثير مباشر على مصر من حيث الارتفاع أو الانخفاض، مؤكدة ان التوترات العالمية وكل القرارات الاقتصادية تؤثر على السوق المصري.



أسعار الذهب حسب العيار في مصر اليوم

عيار 24: 4994 جنيهًا

عيار 21: 4370 جنيهًا

عيار 18: 3745 جنيهًا

عيار 14: 2913 جنيهًا

الجنيه الذهب: 34960 جنيهًا