انخفاض جديد في أسعار الذهب اليوم السبت 5 إبريل 2025

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 5 إبريل 2025 انخفاضًا قدره 5 جنيهات ليصل إلى 4370 جنيهًا، وذلك بعد تراجع الأسعار في الصاغة المحلية.

ويشمل هذا التراجع كافة الأعيرة الذهبية في السوق المصري.

انخفاض الأسعار العالمية للذهب

على المستوى العالمي، شهدت أسعار الذهب تراجعًا أيضًا، حيث سجلت العقود الفورية للمعدن الأصفر 3,090.64 دولار، بينما سجلت العقود الآجلة 3,035.40 دولار.

وهذا الانخفاض يعكس تأثيرات متزايدة من تقلبات الأسواق المالية والعوامل الاقتصادية العالمية.

أسعار الذهب حسب العيار في مصر اليوم

عيار 24: 4994 جنيهًا

عيار 21: 4370 جنيهًا

عيار 18: 3745 جنيهًا

عيار 14: 2913 جنيهًا

الجنيه الذهب: 34960 جنيهًا

تأثير انخفاض أسعار الذهب على السوق المحلي

أدى انخفاض أسعار الذهب إلى زيادة الطلب على شراء المعدن الأصفر، خاصةً من قبل الأفراد الذين يرغبون في الاستثمار أو الهدايا.

من جانب آخر، يتوقع أن يواصل التجار تقييم المصنعية بعناية، حيث تتراوح المصنعية بين 100 إلى 150 جنيهًا لكل جرام.

الأسباب المؤثرة في تراجع الأسعار عالميًا

تعود أسباب تراجع أسعار الذهب عالميًا إلى عدة عوامل منها تقلبات الأسواق المالية، والتحركات في أسعار الدولار الأمريكي، وأيضًا التغيرات في السياسة النقدية للبنوك المركزية العالمية.

توقعات مستقبلية لأسعار الذهب

يتوقع الخبراء أن تشهد أسعار الذهب مزيدًا من التذبذب في المستقبل، نتيجة للتحولات الاقتصادية العالمية، مما يساهم في عدم استقرار الأسعار في الأجل القصير.

ويستمر الذهب في التأثر بالعديد من العوامل الاقتصادية المحلية والعالمية. من المهم متابعة تحركات الأسعار بشكل دوري لمواكبة أي تغييرات قد تؤثر على السوق.