توفى بأمريكا.. ماذا يعمل شقيق نهال عنبر ومن رافقها بالجنازة؟

أعلنت الفنانة نهال عنبر، وفاة شقيقها الكابتن طيار عصام عنبر، في الولايات المتحدة الامريكية.

وكتبت نهال عنبر عبر فيسبوك: “إن لله وان اليه راجعون” توفي إلي رحمة الله الكابتن طيار/ عصام عنبر بالولايات المتحدة الأمريكية شقيقي الوحيد الغالي وحبيبي وسندي وإن شاء الله اليوم سنقوم أنا وحسام إبني بدفن الجثمان بالولايات المتحدة الامريكية بولاية بمتشجن وذلك في تمام الساعة 8.20 مساءً بتوقيت مصر".

صلاة الغائب

وتابعت نهال عنبر: “أرجو من جمهوري الغالي أن يصلي عليه صلاة الغائب علي روحه الطاهرة في هذا التوقيت 8:20 مساءً بتوقيت مصر”.

وأضافت: "ربنا يرحمه برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته أنا حزينة جداً عليه أرجو قبول اعتذاري من زملائي وأصدقائي وجمهوري الغالي لعدم الرد علي التليفونات نظراً لوجودي في أمريكا في الوقت الحالي لإتمام جميع مراسم الجنازة والدفن هناك

واختتمت: "وادعولي ربنا يصبرني علي فراقه ويقويني، هتوحشتني أوى يا عصام يا حبيبي يا غالي، أسألكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة وربنا يسكنه فسيح جناته يارب العالمين إن شاءالله برجاء قراءة الفاتحة والدعاء".