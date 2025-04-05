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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الاتحاد السكندري يواجه الفتح الرباطي في افتتاح مشواره بـ "BAL 2025"

سلة الاتحاد
سلة الاتحاد
إسراء أشرف

يلتقي فريق الاتحاد السكندري لكرة السلة نظيره فريق الفتح الرباطي المغربي، مساء اليوم، في إطار منافسات الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة السلة "BAL 2025"، وذلك في نسختها الخامسة التي تُقام خلال الفترة من 5 إلى 13 أبريل الجاري بمدينة الرباط بالمملكة المغربية.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وسيتم إذاعتها عبر قناة "أون سبورت 2".

ويشارك فريق الاتحاد السكندري في البطولة ممثلًا عن مصر ضمن مجموعة "كالاهاري"، والتي تضم أيضًا فرق: الفتح الرباطي (المغرب)، ستاد مالي (مالي)، وريفرز هوبرز (نيجيريا).

ويتأهل إلى النهائيات التي تُقام في جنوب إفريقيا خلال الفترة من 6 إلى 14 يونيو 2024، أول وثاني كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل فريقين من أصحاب المركز الثالث.

وأعلن الجهاز الفني لفريق الاتحاد السكندري عن قائمة اللاعبين المشاركين في البطولة، والتي تضم: علي أحمد، أحمد عادل، محمد طه، يوسف شوشة، أحمد أبو العلا، يوسف شحاتة، أنس أسامة، عمر طلعت، لابل فيناليس، دينج دينج، ماچوك دينج، چورچ لينج، وماتونج مارويل.

يذكر أن البطولة تحظى بتغطية إعلامية مميزة من مجموعة قنوات "أون سبورت"، تحت رعاية الشركة المتحدة للرياضة، التي حصلت على الحقوق الحصرية لنقل مباريات النسخة الخامسة من البطولة، في إطار دعمها للرياضة المصرية وتقديم محتوى رياضي شامل للجماهير.

الاتحاد السكندري لكرة السلة سلة الاتحاد BAL 2025 الفتح الرباطي بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة السلة

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