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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

نقابة المهندسين بسوهاج تُنظم حفلا تكريميا مميزا لحفظة القرآن الكريم

جانب من حفل تكريم حفظة القرآن الكريم بسوهاج
جانب من حفل تكريم حفظة القرآن الكريم بسوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

أقامت اللجنة الاجتماعية بنقابة المهندسين بسوهاج احتفالية رائعة لتكريم حفظة القرآن الكريم من أبناء المهندسين، في جو مليء بالتقدير والاحترام، حيث تم الاحتفاء بتفوقهم في حفظ كتاب الله.

تكريم حفظة القرآن الكريم بسوهاج

شهد الحفل حضور المهندس حسام الزغاوي، نقيب المهندسين بسوهاج، وكان الحفل تحت رعاية وإشراف المهندس محمد خلف، الذي قام بالتنسيق مع أعضاء اللجنة ومجلس النقابة، تكونت منصة التكريم من:

" المهندس حسام الزغاوي، نقيب المهندسين بسوهاج، المهندس علي عبد الساتر، الأمين العام للنقابة، المهندس محمد خلف، ممثل الشركة الراعية، المهندس عادل موسى، عضو مجلس النقابة، المهندسة فريال خضيري، عضو مجلس النقابة ومقررة اللجنة الاجتماعية".

وفي كلمته خلال الحفل، أكد المهندس حسام الزغاوي أن النقابة لا تقتصر على دعم المهندسين في الجوانب المهنية فقط، بل تعمل على دعم أسرهم أيضًا والمساهمة في تشكيل جيل متوازن يجمع بين العلم والدين.

ومن جهته، عبّر المهندس محمد خلف، عن سعادته بالمشاركة في حفل تكريم حفظة القرآن الكريم، مؤكدًا على أهمية دور القطاع الخاص في المساهمة المجتمعية.

وغرس القيم الدينية في نفوس الشباب، مشيرًا إلى أهمية دعم المبادرات التي تهدف إلى رعاية وتحفيز حفظة القرآن في صعيد مصر.

في ختام الحفل، تم توزيع شهادات التقدير والجوائز على المكرمين، وسط جو من الفرح والتفاعل الكبير من جميع الحضور.

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