ضبط سوداني دخل البلاد بطريقة غير شرعية فى سوهاج

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز أخميم، من ضبط المدعو آدم د. ع. أ، البالغ من العمر 31 عامًا، سوداني الجنسية، وذلك أثناء تواجده في مركز أخميم، شرق محافظة سوهاج.

وقد تم الاشتباه في دخوله البلاد بطريقة غير شرعية، حيث تبين أنه لا يحمل أي أوراق ثبوتية تثبت هويته أو شرعية دخوله الأراضي المصرية.

تفاصيل الواقعة

وجاءت عملية الضبط في إطار حملة أمنية مكثفة تهدف إلى تعزيز الأمن ومكافحة الجرائم المتعلقة بالتسلل والهجرة غير الشرعية.

وعقب ضبطه، تم التحفظ عليه وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتحقق من هويته وتوثيق دخوله البلاد.

تجدر الإشارة إلى أن هذا النوع من القضايا يتطلب تحقيقات معمقة لضمان عدم وجود أي مخالفات أخرى قد تؤثر على الأمن العام في المنطقة.

في الوقت نفسه، تسعى أجهزة الأمن إلى تقوية إجراءات ضبط المخالفات والحد من ظاهرة التسلل عبر الحدود غير الرسمية.

ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة الأمن المصرية المستمرة لضبط الخارجين عن القانون وضمان سلامة البلاد، بالتوازي مع تنفيذ خطة شاملة لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وتفادي الآثار السلبية التي قد تترتب عليها.

وقد تم إعداد المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.