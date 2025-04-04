طعنة وسرقة توكتوك .. جريمة في سوهاج

شهد مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج واقعة مؤسفة، بعدما تعرض فتى يبلغ من العمر 15 عامًا للطعن وسرقة مركبة "توك توك" كان يقودها، إثر خلاف مالي على تجارة أسطوانات البوتاجاز.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جرجا.

يفيد بوصول المدعو "محمود ع. ع. ع. هـ"، 15 عامًا، سائق توك توك، ومقيم بدائرة مركز أخميم، إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديدة مصابًا بجرح طعني نافذ بالرقبة من الناحية اليمنى.

وبسؤال المصاب ووالده البالغ من العمر 53 عامًا، اتهم المدعو "إبراهيم ن. ع. ع"، 18 عامًا، عامل، ومقيم بذات الناحية، بالتعدي على نجله أثناء قيامه بتوصيله من مركز أخميم إلى دائرة مركز جرجا.

وأضاف الأب أن المتهم استغل استقلاله التوك توك مع نجله، وفور وصولهما إلى جرجا، اعتدى عليه بسلاح أبيض – سكين – كان بحوزته، وأحدث إصابته المشار إليها، ثم دفعه خارجه واستولى على التوك توك ولاذ بالفرار.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف تفصيليًا بارتكاب الواقعة، موضحًا أن خلافًا ماليًا نشب بينه وبين المجني عليه بسبب تجارة أسطوانات البوتاجاز.

وأرشد عن مكان السلاح المستخدم في الواقعة، كما تم ضبط مركبة التوكتوك المستولى عليها، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.