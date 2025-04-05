عرض خليجي لخطف نجم الزمالك

كشف الإعلامي عبد الناصر زيدان عن عرض خليجي مقدم لنجم الزمالك محمود بنتايج عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

و كتب عبد الناصر زيدان :عرض خليجي لـ بنتايج لاعب الزمالك .

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته الجماعية اليوم، السبت، استعداداً لمواجهة مودرن سبورت المقرر لها السابعة مساء غد الأحد باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس عاصمة مصر.



واستقر البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني على خوض المران الختامي على ملعب النادي بميت عقبة، وبعد المران يختار قائمة الفريق للدخول في معسكر مغلق حتى موعد المباراة.

ويحرص الجهاز الفني للزمالك على دراسة الفريق المنافس من خلال متابعة فيديوهات لمباريات فريق مودرن سبورت الأخيرة، للوقوف على نقاط القوة والضعف لاستغلالها لتحقيق الفوز بالبطولة.

موعد مباراة الزمالك ومودرن سبورت



تُقام المباراة غدًا الأحد، الموافق 6 أبريل، على ملعب القاهرة الدولي، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، حيث يسعى الفارس الأبيض لتعويض تعادله القاري بتحقيق فوز محلي يعزز من فرصه في التأهل بالدور الحالي من البطولة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ومودرن سبورت

تنقل قناة "أون تايم سبورت" المباراة بشكل حصري ضمن تغطيتها لمنافسات بطولة كأس عاصمة مصر، مع تقديم استوديو تحليلي قبل وبعد اللقاء.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام مودرن سبورت في كأس العاصمة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: أحمد محمود، وأحمد حسام، ومصطفى الزناري، ومحمد حمدي

خط الوسط: محمود جهاد، وسيف فاروق جعفر، وناصر ماهر، ومحمود بنتايك

في الهجوم: محمد عاطف، وناصر منسي

ترتيب الزمالك ومودرن سبورت في المجموعة

ويحتل الزمالك المركز الرابع في المجموعة الأولى برصيد نقطة واحدة فقط، خلف فرق بتروجيت وسموحة ومودرن سبورت.

أما فريق مودرن سبورت فقد خسر في الجولة الأولى أمام بتروجيت بهدف دون رد، ثم عاد وحقق فوزًا مهمًا على سموحة بنتيجة 2-0، ليحتل مركزًا متقدمًا في المجموعة.