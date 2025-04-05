الأرصاد تحذر من حرارة شديدة حتى الثلاثاء المقبل

تحدث محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن طقس اليوم في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد.

وقال القياتي إننا سنشهد نشاطًا ملحوظًا للرياح المحملة بالأتربة في عدد من المناطق، مما قد يؤدي إلى ضعف الرؤية الأفقية في بعض الأماكن.

ارتفاع درجات الحرارة بدءًا من الغد

أشار القياتي إلى أن درجات الحرارة ستشهد ارتفاعًا ملحوظًا اعتبارًا من يوم غدٍ، حيث من المتوقع أن ترتفع بمعدل 6 أو 7 درجات مقارنةً بيوم اليوم.

هذا الارتفاع سيؤثر بشكل كبير على محافظات شمال الصعيد، التي ستكون أكثر تأثرًا بهذه التغيرات الجوية.

استمرار ارتفاع درجات الحرارة حتى يوم الثلاثاء

أكد القياتي أن الارتفاع في درجات الحرارة سيستمر حتى يوم الثلاثاء القادم، مع توقعات باستمرار تأثير هذه الحرارة المرتفعة خلال فترة النهار، مما سيؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة ليلاً أيضًا.

توقعات بانخفاض تدريجي في درجات الحرارة نهاية الأسبوع

وأوضح القياتي أنه من المتوقع أن تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض تدريجيًا مع نهاية الأسبوع الحالي، حيث ستسجل درجات الحرارة أقل من 24 درجة يومي الجمعة والسبت.

وأشار إلى أن الفترة الحالية من فصل الربيع تتميز بتقلبات جوية ملحوظة.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن استقرار درجات الحرارة اليوم، على كافة أنحاء البلاد، حيث تسجل العظمى على القاهرة الكبرى نحو 27 درجة وجنوب البلاد 34 درجة.

درجات الحرارة اليوم السبت

بحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن درجات الحرارة اليوم، تشهد استقرارًا بينما اعتبارا من غدا الأحد، سوف تبدأ موجة ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة بمعدل نحو 6 درجات مئوية على كافة أنحاء البلاد، لتسود أجواء مائلة للحرارة نهارا.

قالت هيئة الأرصاد، إن حالة الطقس اليوم، استمرارا للأجواء المستقرة على أنحاء البلاد كافة، حيث يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، دافئ على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

حالة الطقس اليوم السبت

ويكون الطقس اليوم ، مائلا للبرودة خلال ساعات الليل، وفي الصباح الباكر أيضا على أغلب الأنحاء.

وفيما يتعلق بنشاط الرياح؛ من المنتظر أن تهدأ الرياح نسبيا خلال الطقس اليوم، على أنحاء البلاد كافة، باستثناء بعض المناطق من جنوب الصعيد، حيث تشهد نشاطا للرياح على فترات متقطعة.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة خلال الطقس اليوم، بمختلف المحافظات؛ كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 27 للعظمى.. والصغرى 18 درجة.

السواحل الشمالية 24 للعظمى.. والصغرى 14 درجة.

شمال الصعيد 32 للعظمى.. والصغرى 16 درجة.

جنوب الصعيد 34 للعظمى.. والصغرى 19 درجة.

موجة حارة تضرب البلاد غدا

بحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن حالة الطقس اعتبارا من غدا الأحد، سوف تشهد موجة جديدة في الارتفاع في درجات الحرارة، بقيم تتراوح ما بين 5 إلى 6 درجات، يصاحبها نشاط للرياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق المكشوفة.