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فريده سيف النصر تعلق على حادث سيرك طنطا: ممكن كان بيضايق النمر
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

فريده سيف النصر تعلق على حادث سيرك طنطا: ممكن كان بيضايق النمر

فريده سيف النصر
فريده سيف النصر
يمنى عبد الظاهر

علقت الفنانة فريدة سيف النصر على واقعة هجوم نمر أبيض على أحد العمال أثناء أحد عروض السيرك بمدينة طنطا، مما أدى إلى بتر أحد ذراعيه.

وكتبت فريدة سيف النصر عبر حسابها على فيس بوك: “السؤال الواضح جدا بجد بحق الله هو ازاي إيده دخلت جوه القفص هو لوحده محدش زقه في حاجة غلط النمر ساب كله وجري عليه ممكن كان بيضايقه.. إزاي دراعه جوة”.

وتابعت: “طبعا لازم علاج وتعويض بس في سر من العامل والنمر... ده راح عليه فورا والله في استفزاز حرام بقى دوول مش بتوع حبس وبيضربوه ممكن كان لف وكمل عالباقيين لكن هو عايز ده بالذات”.

وأضافت: “والله في حاجة غلط.. كان لازم خرطوش مخدر.. ولازم يلبسوا جوانتي معدن زي أوروبا.. كله غلط.. أنا باتكلم في حتة وانتم في حتة باستفسر من حقي..لا إله إلا الله”.

حادث سيرك طنطا

الجدير بالذكر أنه وقع حادث مروع في سيرك طنطا حيث هاجم نمر أبيض أحد العمال، في ثاني أيام عيد الفطر، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة أدت إلى بتر ذراعه اليسرى، وأثار الحادث حالة من الرعب بين الحضور، خاصة مع تعالي صرخات الجمهور وبكاء الأطفال، بينما حاول العاملون في السيرك السيطرة على النمر وإنقاذ المصاب.



 

سيرك طنطا فريدة سيف النصر واقعة هجوم نمر أحد العمال

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